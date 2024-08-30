- Министр Майер выступает за увеличение выселения.

В отношении высылки афганского преступника из Тюрингии министр внутренних дел Георг Майер выступает за большее количество таких принудительных мер. "Нам нужно существенно увеличить количество высылок. Это проявление функционирующей правовой системы", - заявил кандидат от СДПГ на выборах в ландтаг в заявлении для прессы.

В пятницу утром из Лейпцига вылетел самолет с 28 афганскими гражданами, все они были осуждены за уголовные преступления. Это первый случай, когда с тех пор, как талибы захватили власть в Афганистане три года назад, самолет с высылкой вылетел из Германии в эту страну.

На борту самолета также находился афганец из Тюрингии, осужденный в 2021 году за тяжкие телесные повреждения, разбойное нападение и нападение на сотрудников правоохранительных органов. Он отбывал наказание до марта этого года и, как считается, совершил дополнительные преступления после своего освобождения. Он прибыл в Германию в качестве несовершеннолетнего беженца в 2015 году и подал заявление на убежище.

Этому человеку был выдан приказ о депортации с августа 2021 года, но его высылка была отложена из-за отсутствия паспорта и нестабильной ситуации в Афганистане. Германия не поддерживает дипломатические отношения с талибами в Кабуле.

Ножевые атаки разжигают дебаты о миграции

Майер написал в платформе X, что эта высылка "необходима и оправдана", и поблагодарил Федеральное министерство внутренних дел за ее подготовку и исполнение. В мае Майер уже заявлял, что высылки в страну, контролируемую талибами, в целом возможны. "Я считаю, что ситуация с безопасностью не настолько плоха во всей стране, чтобы нельзя было отправлять туда кого-либо".

На тот момент контекстом была смертельная ножевая атака в Маннхайме. После этого федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) также заявил, что высылка серьезных преступников и террористических угроз в Афганистан и Сирию будет возобновлена. Высылка произошла через несколько дней после подозрительной нападения с ножом, предположительно совершенного исламистами, в Солingen.

Министерство ожидает увеличения числа высылок в этом году

К концу июня этого года из Тюрингии было выслано около 240 человек. В примерно 550 случаях высылка не состоялась по разным причинам, таким как отсутствие действительных паспортов, болезнь или другие проблемы, мешавшие возвращению на родину. В предыдущем году было около 300 высылок из Тюрингии, и в около 860 planned forced expulsions did not transpire.

Для сравнения: с 2020 по 2022 год - примерно в течение срока пандемии коронавируса - число колебалось между 220 и около 240. Это показано в обзоре с данными регулярного запроса фракции Левой партии в бундестаге к Федеральному министерству внутренних дел. Там также приведены данные за 2019 и 2018 годы, с примерно 460 и 650 высылками из Тюрингии соответственно.

Высланный афганец родом из Нидерландов, как указано в его заявлении на убежище, поданном при прибытии в Германию в 2015 году. Несмотря на его криминальное прошлое и многочисленные судимости, Германия не смогла депортировать его из-за проблем с паспортом и нестабильной ситуацией в Афганистане, которую нельзя игнорировать, даже несмотря на то, что Нидерланды продолжают поддерживать дипломатические отношения с этой страной.

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