- Министр Майер выражает оптимизм в отношении прибытия бизнеса через иммиграцию.

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Цели по привлечению водородной промышленности в Мекленбурге-Передней Померании от министра экономики Рейнхарда Меера

Рейнхард Меер, министр экономики в Мекленбурге-Передней Померании, открыто заявляет о своих амбициях по завлечению бизнесов, базирующихся на водороде. Он поделился этими планами на конференции, организованной Северным немецким реальным лабороторием водорода (НРЛ) в Гамбурге. На частных встречах северные министры мечтают о том, чтобы эта индустрия обосновалась рядом с местами производства энергии, что является исторически наблюдаемой закономерностью. Существует большой потенциал для Северной Германии, как намекнул министр.

Преимущества местоположения при развитии водородной экономики

Согласно Северной немецкой водородной повестке дня, регион имеет стратегическое преимущество в установлении водородной экономики. Текст подчеркивает наличие обильного возобновляемого источника энергии, в основном ветровой энергии, необходимой для производства зеленого водорода. Также есть значительный потенциал хранения водорода в подземных образованиях.

НРЛ является одним из 20 подобных инициатив по всей Германии, посвященных декарбонизации. Его продолжительность составляет пять лет и заканчивается в марте 2026 года. Он также поддерживается примерно 55 миллионами евро финансирования от Федерального министерства экономики. Участвующие регионы включают Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Переднюю Померанию. НРЛ ставит целью снизить выбросы углерода на 350 000 тонн и установить региональную электролитическую мощность 42 мегаватт для производства водорода. Текущие прогнозы предполагают потенциальный выход около 40 мегаватт от консорциума.

СДПГ, будучи частью правительства Мекленбурга-Передней Померании, активно поддерживает инициативы, возглавляемые Северным немецким реальным лабороторием водорода (НРЛ). На конференции было отмечено, что министры из различных северных регионов, в том числе от СДПГ, проявили интерес к привлечению бизнесов, базирующихся на водороде, в районы рядом с местами производства энергии.

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