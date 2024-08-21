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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Министр Гримм-Бенн оправдывает процедуру больницы

Фракция ХДС в ландтаге увеличила давление на министра здравоохранения Петру Грімм-Бенне, вынудив её защищаться. Она обосновывает свою политику в области здравоохранения следующей аргументацией.

 and  Mark Rodriguez
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Обоснуйте методологию Петра Гримм-Бенне (архивная фотография)
Обоснуйте методологию Петра Гримм-Бенне (архивная фотография)

- Министр Гримм-Бенн оправдывает процедуру больницы

Министр здравоохранения федеральной земли Саксония-Анхальт Петра Грімм-Бенне из СДПГ выступает против навязывания специализации клиник через правительственные регуляции в настоящий момент. Как она заявила в интервью «Миттельдеутше Zeitung» (в четверг), было бы разумнее дождаться реформы больниц на федеральном уровне.

«Если государство накладывает ограничения на определенные услуги, это может поставить под угрозу бизнес», — сказала министр. «Если это будет оспорено в суде позже, это может привести к требованиям компенсации. Как министр, моя обязанность — защищать больницы. Я не могу заставить их вступать в партнерства, которые могут быть противозаконными в будущем».

В настоящий момент в Саксонии-Анхальт насчитывается 44 больницы с общим количеством 53 местоположений. Многие клиники испытывают финансовые трудности из-за более быстрого роста затрат по сравнению с доходами, получаемыми от компаний медицинского страхования за лечение пациентов. Кроме того, количество случаев снизилось по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. На федеральном и земельном уровнях ведутся месячные переговоры о потенциальных реформах.

«План больницы служит основой для соглашений о производительности и качестве, которые поставщики услуг заключают с компаниями медицинского страхования», — заявила министр. «Фракция ХДС в ландтаге потребовала от меня ускорить разработку нового плана больницы. «Она должна действовать», — сказал лидер фракции Гвидо Хейер. Грімм-Бенне ответила, что ожидание федерального правительства поможет предотвратить судебные иски».

Министр здравоохранения ожидает, что скоро будет ясность о том, какие услуги больницы в Саксонии-Анхальт смогут предложить в будущем, а какие — нет. «К концу сентября федеральное правительство предоставит нам программное обеспечение, которое может указать для каждой больницы, сможет ли она экономически выжить с новой фиксированной суммой и planned services, или она окажется в убытке. Тогда каждая больница узнает, может ли она продолжать в том же духе или необходимы изменения».

Однако Грімм-Бенне еще раз подчеркнула, что многие больницы уже сотрудничают. «Несколько поставщиков уже сократили количество коек. Когда придет федеральный закон, будет центральization services, а многие больницы уже вступили в партнерства или готовятся к этому».

«Учитывая сложность операций больниц и потенциальные юридические последствия, было бы полезно для Саксонии-Анхальт выровнять свои действия с запланированными реформами на федеральном уровне», — предложила министр. «Комиссия, в которую входят члены Европейского парламента, может предоставить ценные сведения о международных лучших практиках в этом отношении».

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