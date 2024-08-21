- Министерство внутренних дел обрисовывает санкции против члена окружного совета от "Альтернативной партии"

Министерство внутренних дел Тюрингии возложило штрафные санкции на Роберта Сesselmanna, земельного чиновника из Sonneberg, связанного с AfD, после того, как он агитировал за голоса в видео. "Мы углубимся в это дело через правовое надзор, и будут последствия", - заявил представитель министерства. Расследование ведет Агентство государственного управления.

Спич, ставший причиной этой ситуации, - это вирусное видео, которое Сesselmann недавно разместил в Интернете. В ролике Сesselmann призывает голосовать за конкретного кандидата от AfD, а именно Юргена Треутлера, и за партию в целом. "Как земельный чиновник из Sonneberg, я предлагаю - с полным уважением - голосовать разумно, поддержав Юргена Треутлера в первом туре, и AfD во втором. Это самый рациональный и подходящий выбор, который вы можете сделать 1 сентября". Сам Треутлер поделился видео на своей странице в Facebook.

Согласно правилам, земельные чиновники должны соблюдать политическую нейтральность в публичной дискуссии. В ответ на обвинения в нарушении правил нейтральности Сesselmann сделал заявление для "Freies Wort", ежедневной газеты. "Чиновники от других партий часто публично высказывают свои мнения перед выборами и критикуют кандидатов от AfD", - написал Сesselmann в своем заявлении, как сообщает "Freies Wort". "Я единственный, кто находится под пристальным вниманием в этой ситуации".

Сesselmann является единственным земельным чиновником в Германии, представляющим AfD. Новые выборы в ландтаг Тюрингии состоятся 1 сентября.

В ответ на видеоагитацию Роберта Сesselmanna за голоса AfD Министерство внутренних дел Тюрингии приняло следующие действия. Кроме того, расследование предполагаемого нарушения правил нейтральности Сesselmannом ведет Агентство государственного управления.

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