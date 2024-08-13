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Министерство призывает людей вести себя в жару

 and  Mark Rodriguez
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Министерство здравоохранения Гессена предостерегает от последствий тепла и призывает пить...
Министерство здравоохранения Гессена предостерегает от последствий тепла и призывает пить достаточно.

- Министерство призывает людей вести себя в жару

В связи с жарой жителей Гессена призывают в министерстве здравоохранения скорректировать свое поведение. Температура может подняться выше 38 градусов Цельсия. Это означает уровень опасности жары 2 в Гессене, предупреждение об экстремальной тепловой нагрузке. "Особенно дети, пожилые люди и те, кто имеет проблемы со здоровьем, подвержены риску в жару", - предупреждает министерство.

Рекомендуется оставаться в прохладных помещениях, избегать физической активности и проветривать только ночью или утром. Рулонные шторы или наружные маркизы должны блокировать прямой солнечный свет. Охлаждение можно добиться с помощью душа или ванны. "Холодные пакеты, влажные полотенца и ножные ванны также могут облегчить состояние", - советует министерство. Важно пить достаточно.

Призыв к заведениям по уходу

Органы надзора за уходом призвали заведения по уходу за пожилыми и инвалидами уделять особое внимание защите тех, кто находится на их попечении. Услуги по уходу на дому и опекуны семьи также должны реагировать на стойко высокую температуру. Членам семьи, соседям, опекунам и лечащим врачам в целом рекомендуется быть внимательными к особенно уязвимым пожилым людям с заболеваниями сердца и легких.

Дети также должны оставаться дома во время жары и избегать уличной активности. Родители должны убедиться, что их дети достаточно пьют, чтобы оставаться гидратированными.

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