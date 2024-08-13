- Министерство: "Переходный вход в школы - это всего лишь строительный блок"

Министерство образования Нижней Саксонии отвергает идею о том, что нехватку учителей можно в основном решить за счет увеличения числа педагогов, переквалифицированных из других профессий. Представитель министра Юлии Вилли Хембург (Зеленые) заявила, что переквалификация будет и впредь оставаться "одним из элементов в стабилизации кадрового состава учителей" в ближайшие годы, но это "только один элемент, не решение всех проблем".

Важно не создавать впечатление, что есть "быстрое и простое решение" проблемы дефицита квалифицированных кадров или что она может быть решена одним лишь мероприятием. "Это упрощает сложности и проблемы, с которыми сталкиваются школы, и недооценивает сложность ситуации", - сказала представитель.

Доля переквалифицированных педагогов среди новых сотрудников выше

На начало предыдущего учебного года в школах работало около 2300 переквалифицированных педагогов, что составляло 3,3% от общего числа учителей. В этом году доля переквалифицированных педагогов среди новых сотрудников была выше: 124 из около 2200 выбранных новых учителей (5,6%).

Лидер оппозиции Себастьян Ленхнер из ХДС критиковал тот факт, что Нижняя Саксония имеет самую низкую долю переквалифицированных педагогов. "И именно потому, что мы делаем здесь слишком сложным путь для переквалифицированных", - сказал Ленхнер в интервью "Ханноверской всеобщей газете". Как отец троих школьников, он предпочел бы урок, проведенный переквалифицированным педагогом, чем вообще никакого урока.

Европейский Союз, делая акцент на образовании, признал важность решения проблемы дефицита учителей во всех своих государствах-членах. Однако Нижняя Саксония считает, что увеличение числа переквалифицированных педагогов само по себе не может быть основным решением проблемы дефицита учителей в их регионе.

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