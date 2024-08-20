Министерство юстиции США одобрило предложенное слияние между Alaska Airlines и Hawaiian Airlines.

Акции Hawaiian выросли примерно на 9% на предрыночных торгах во вторник, в то время как акции Alaska остались без изменений.

Авиакомпания Alaska Airlines объявила на своем сайте, что истек срок для завершения расследования со стороны Министерства юстиции США (DOJ) в отношении предложенного слияния Alaska Airlines и Hawaiian Airlines в соответствии с Законом о поддержании конкуренции (HSR Act).

Компания также сообщила, что ждет следующих шагов со стороны Министерства транспорта США (DOT).

Авиакомпания Alaska Airlines, объявившая о слиянии в прошлом году, недавно согласилась продлить период оценки своей запланированной покупки Hawaiian Holdings с помощью DOJ.

"Сегодня предложенное слияние Alaska Airlines и Hawaiian Airlines преодолело значительное препятствие", - сказал губернатор Гавайев Джош Грин.

"Срок регуляторной проверки для Министерства юстиции США истек", - добавил он.

"Это слияние значительно расширит диапазон прямых или однократных рейсов для жителей Гавайев по всей Северной Америке. Кроме того, члены HawaiianMiles сохранят ценность своих миль и получат доступ к большему количеству международных направлений".

Слияния и поглощения в авиационной отрасли часто сталкиваются с пристальным вниманием со стороны регуляторов. Ранее в этом году федеральный суд заблокировал запланированное приобретение бюджетной авиакомпании Spirit Airlines компанией JetBlue Airways на сумму $3,8 миллиарда.

Теперь, без регуляторных препятствий, предложенное слияние Alaska Airlines и Hawaiian Airlines может позитивно сказаться на их бизнес-операциях.

Это развитие является значительным шагом вперед в плане расширения бизнеса обеих авиакомпаний.

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