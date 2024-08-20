Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Министерство юстиции США одобрило предложенное слияние между Alaska Airlines и Hawaiian Airlines.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Министерство юстиции США одобрило предложенное слияние между Alaska Airlines и Hawaiian Airlines.

Акции Hawaiian выросли примерно на 9% на предрыночных торгах во вторник, в то время как акции Alaska остались без изменений.

Авиакомпания Alaska Airlines объявила на своем сайте, что истек срок для завершения расследования со стороны Министерства юстиции США (DOJ) в отношении предложенного слияния Alaska Airlines и Hawaiian Airlines в соответствии с Законом о поддержании конкуренции (HSR Act).

Компания также сообщила, что ждет следующих шагов со стороны Министерства транспорта США (DOT).

Авиакомпания Alaska Airlines, объявившая о слиянии в прошлом году, недавно согласилась продлить период оценки своей запланированной покупки Hawaiian Holdings с помощью DOJ.

"Сегодня предложенное слияние Alaska Airlines и Hawaiian Airlines преодолело значительное препятствие", - сказал губернатор Гавайев Джош Грин.

"Срок регуляторной проверки для Министерства юстиции США истек", - добавил он.

"Это слияние значительно расширит диапазон прямых или однократных рейсов для жителей Гавайев по всей Северной Америке. Кроме того, члены HawaiianMiles сохранят ценность своих миль и получат доступ к большему количеству международных направлений".

Слияния и поглощения в авиационной отрасли часто сталкиваются с пристальным вниманием со стороны регуляторов. Ранее в этом году федеральный суд заблокировал запланированное приобретение бюджетной авиакомпании Spirit Airlines компанией JetBlue Airways на сумму $3,8 миллиарда.

Теперь, без регуляторных препятствий, предложенное слияние Alaska Airlines и Hawaiian Airlines может позитивно сказаться на их бизнес-операциях.

Это развитие является значительным шагом вперед в плане расширения бизнеса обеих авиакомпаний.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На игровой конференции Gamescom у студий indifference возможность продемонстрировать свои...
Экономика

Малые студии по разработке видеоигр пытаются выжить

Малые студии по разработке видеоигр пытаются выжить Во время глобальной пандемии COVID-19 игровая индустрия процветала. Тем не менее, темпы роста в этой сфере значительно замедлились. Особенно сложности испытывают небольшие студии. Немецкая студия Suspicious Games была готова представить свою Création, "Project Owl" - компьютерную игру, полную приключений, монстров и

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, принимает участие в пионерском строительном...
Экономика

Компания по производству микросхем в Дрездене получает значительную финансовую помощь.

Компания по производству микросхем в Дрездене получает значительную финансовую помощь. Начиная с 2027 года, фабрика TSMC в Дрездене планирует производить микросхемы для автомобильной промышленности. Этот проект, стоимостью более 10 миллиардов евро, будет частично финансироваться из немецких источников. Европейская комиссия дала зеленый свет этому проекту прямо перед началом строительства. Европейская комиссия

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Самолёт Boeing 777X, демонстрирующий свои возможности на Аэрошоу Фарнборо в Великобритании в 2022...
Экономика

Boeing прекращает испытания своих проблемных моделей 777X из-за выявленных структурных сбоев.

Тестирование самолета Boeing 777X, выход которого задержался, вновь столкнулось с проблемой, в результате чего тестирование было приостановлено.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Федеральный орган подтверждает невозможность центрального правительства считать вероятным получение...
Политика

Центральный банк Германии, Бундесбанк, не предвидит экономического спада или рецессии.

Центральный банк Германии, Бундесбанк, не предвидит экономического спада или рецессии. Несмотря на неожиданное сокращение экономики весной, Бундесбанк считает, что Германии не грозит рецессия. В текущем третьем квартале ожидается небольшой рост ВВП, как указано в отчете, опубликованном во вторник. В отчете Бундесбанка говорится: "Ожидаемое постепенное восстановление экономики задерживается". Однако

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно