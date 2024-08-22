- Министерство финансов США предупреждает о мошеннической деятельности, связанной с электронной почтой Элстера.

Торгово-промышленная палата Тюрингии выпустила предупреждение о мошенниках, пытающихся завладеть личными данными через электронные письма и поддельные сайты, имитирующие портал Elster для налогов. В этих письмах утверждается, что не было проведено никакой проверки возврата налогов за 2023 год, и связаться по почте невозможно, как сообщает Министерство финансов в Эрфурте. Эти сообщения побуждают получателей заполнить форму на поддельном сайте Elster, чтобы определить сумму возврата.

Сообщается, что мошенники пытаются получить логин и пароль, а также данные банковских или кредитных карт от налогоплательщиков или заразить компьютеры вирусами и троянами. Торгово-промышленная палата настоятельно рекомендует не реагировать на эти мошеннические письма и не нажимать на предоставленные ссылки. Налоговая информация или квитанции никогда не прилагаются в виде вложений в электронные письма. Кроме того, личные данные никогда не запрашиваются по электронной почте.

Комиссия выпустила предупреждение о рисках таких мошенничеств, подчеркивая их способность компрометировать безопасность налогоплательщиков. В результате Комиссия порекомендовала налогоплательщикам проверять подлинность всех электронных писем, якобы отправленных от имени Торгово-промышленной палаты, перед совершением каких-либо действий.

Читайте также: