Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Миниатюрный новенький в Кхао Кхеов Опен Зуу, расположенный восточнее Бангкока, стал интернет-сенсацией после того, как сотрудники зоопарка начали делиться взглядами на его повседневную жизнь в сети.

Когда она не жует виноград, она весело катается или охлаждается в жарком климате Таиланда.

Из социальных сетей также видно, что она любит грызть колени своих handlers во время душа, что привлекло миллионы просмотров.

"Ее очаровательность и причудливые привычки привлекают туристов", - сказал CNN директор зоопарка Наронгвит Чодчой.

Как сообщается в социальных сетях, Му Денг увеличила количество посетителей зоопарка на 30%, сказал Наронгвит. Однако ее слава также принесла неприятные беспорядки в ее жизнь, что заставило директора издать предупреждение.

"Некоторые туристы вели себя неадекватно. Один человек облил ее водой, а другой бросил ракушку на Му Денг, когда она лежала", - сказал он.

Он призвал туристов проявлять чувствительность и предупредил о судебном преследовании любого, кто навредит младенцу-гиппопотаму.

Несмотря на постоянные личные просьбы, Му Денг обрела наибольшую известность в Интернете.

Очень популярное видео, размещенное в Facebook, показывающее, как она растягивается и, кажется, наслаждается поглаживанием под подбородком от своего keepera, набрало более 5,8 миллиона просмотров.

"Она - звезда", - написал очарованный поклонник Аом Вораван в Facebook.

Еще один поклонник, Напатасан Бали, описал ее как "перерожденную суперзвезду в виде гиппопотама".

"Она стала знаменитой в тот момент, когда родилась", - написали они. "Ха-ха, так мило!!!"

Имя Му Денг переводится как "прыгающая свинья" на тайском языке и является популярным блюдом из свинины, известным своей жевательной текстурой. Имя было выбрано 20 000 пользователей Facebook в опросе после ее рождения, сообщил зоопарк.

Му Денг родилась 10 июля у матери Джоны и отца Тони, которые ранее родили Му Туна и Му Ворна, оба названные в честь популярных тайских блюд.

Пигмеи - миниатюрные родственники полноразмерного гиппопотама и встречаются в дикой природе в основном в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее и Кот-д'Ивуаре, согласно данным Фонда пигмеев.

Наронгвит советует посетить Му Денг во время ее наибольшей активности в зоопарке. Лучшее время, чтобы увидеть ее в действии, - это с 8 до 9 часов утра, когда чистят ее вольер, и днем, когда кормят ее мать, Джону, заставляя Му Денг следовать за ней. Наронгвит объясняет, что она очень привязана к своей матери, Джоне.

Посетители часто делятся своим волнением о своих поездках, в том числе о поездке в Кхао Кхеов Опен Зуу, чтобы увидеть интернет-знаменитого гиппопотама Му Денг.

Известность Му Денг привела к увеличению числа путешественников в зоопарк, сделав его популярным местом для тех, кто хочет увидеть очаровательного гиппопотама-сенсацию.

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