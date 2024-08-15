- Минимальная Страна Чудес Гамбург - самая популярная достопримечательность

Откройте для себя весь мир в миниатюре и путешествуйте между бесчисленными поездами: Миниатюрная страна чудес в Гамбурге была признана самой популярной достопримечательностью Германии в шестой раз по версии международных туристов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Немецким туристическим советом (DZT). Примерно 25 000 человек из-за рубежа приняли участие в онлайн-голосовании, поставив Миниатюрную страну чудес на первое место.

За ней следуют Europa Park в Русте, Phantasialand в Брюле, Нюрбургринг, город Ротенбург-об-дер-Таuber и город Берлин. Замок Нойшванштайн занял лишь 11-е место. Город Гамбург занимает 14-е место. DZT является маркетинговой организацией, ответственной за продвижение Германии как туристического направления, и была создана по поручению федерального правительства.

Основатели Miniatur-Wunderland рады награде

Основатели Миниатюрной страны чудес рады повторному награждению в результате онлайн-голосования. "Для нас это большая поддержка всей работы и преданности, которые вкладывает наша команда в Вундерланд каждый день. Это очень трогательно и делает нас очень гордыми, что так много людей ценят наше маленькое Вундерланд и отдают за нас свой голос", - сказал сооснователь Фредерик Браун в заявлении. В 2000 году он основал популярную туристическую достопримечательность в Гамбургской гавани вместе со своим братом Герт и третьим деловым партнером и с тех пор непрерывно расширял ее.

По данным DZT, в опросе тысячи людей могли назвать свои наиболее рекомендуемые туристические достопримечательности на веб-сайте www.germany.travel с марта по июль 2024 года. Рейтинг основан на количестве голосов. Опрос проводится с 2012 года.

Топ-100 достопримечательностей Германии

Нюрбургринг, известный своей легендарной гоночной трассой, вошел в топ-10 самых популярных достопримечательностей Германии, как голосовали международные туристы. Это престижный рейтинг, который еще больше укрепляет репутацию Нюрбургринга как обязательного места для посещения.

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