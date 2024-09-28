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Миниатюрный питомец Деми Мур Пилаф завораживает Грема Нортона, Леди Гагу и Колина Фаррела

Гарли Квин и Пингвин общены очарованием крошечного микрочихуахуа по имени Пилин

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Миниатюрный питомец Деми Мур Пилаф завораживает Грема Нортона, Леди Гагу и Колина Фаррела

Дemi Moore появилась в шоу "Грэма Нортона", чтобы поговорить о своем новом диком фильме "Субстанция" и прихватила с собой пушистого компаньона Пилафа, которого шутливо назвала "единственным в своем роде спутником".

Во время беседы с другими гостями Леди Гагой и Колином Фаррелом, которые продвигали свои проекты "Джокер: Двойная буйность" и "Пингвин" соответственно, Moore рассказала, что Пилаф присутствует в студии, потому что обычно ходит с мамой. Посмотрите на биографию Пилафа в Instagram для подтверждения!

Фаррелл, выразивший желание сделать селфи с собакой, Moore поделилась историями о том, как Пилаф имела свою собственную фотосессию для журнала Dogue - да, подумайте о Vogue, но для щенков! Она даже упомянула, что получила звонок от своего пиарщика именно для Пилафа.

Когда Moore представила Пилафа - полное имя Пилаф Маленький Мышь - на сцену, она сразу же направилась к хозяину Нортону за нежными объятиями.

Затем Moore передала Пилафа Гаге, которая восхищалась необычным питомцем, комментируя, что он довольно мал и странен (разумеется, в любящем тоне). Moore поделилась подробностями о стоматологических проблемах Пилафа, которые привели к тому, что его язык часто вываливается изо рта. Простой ответ Гаги был: "Он просто идеален".

Поверьте, эти слова точно попали в точку.

Во время оживленных дискуссий о своих предстоящих проектах, Дemie Moore упомянула, что Пилаф часто сопровождает ее на развлекательные мероприятия. Уникальный карликовый пёс даже имел фотосессию для собачьего журнала, обращая на себя внимание своими очаровательными особенностями.

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