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Миллиардное предприятие Telegram находится под пристальным вниманием

 and  Grigoriy Williams
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Манифестанты, размахивая белыми бумажными самолетиками – символом Telegram, провели акцию протеста...
Манифестанты, размахивая белыми бумажными самолетиками – символом Telegram, провели акцию протеста у французского посольства в Москве, выражая несогласие с задержанием Дуровым.

Миллиардное предприятие Telegram находится под пристальным вниманием

Компания, управляющая спорным мессенджером Telegram, сильно зависит от своего CEO и основателя Павла Дурова. Недавние правовые проблемы Дурова во Франции могут создать финансовые трудности для компании. У инвесторов возникли сомнения в осуществимости запланированного первичного публичного предложения (IPO).

Недавно Дуров объявил, что несколько инвесторов оценили Telegram более чем в 30 миллиардов евро. Вместо того чтобы приветствовать этих инвесторов, Дуров решил отложить это через запланированное IPO, чтобы погасить долги компании. Однако с продолжающимися расследованиями и временным задержанием Дурова во Франции возникают сомнения в возможности успешного IPO в следующем году.

Дурова арестовали при въезде во Францию и несколько дней содержали под стражей. Французские власти обвиняют Telegram в многочисленных правовых нарушениях, в том числе в недостаточном сотрудничестве против детской порнографии. Сам Дуров может получить до 10 лет тюрьмы. Хотя он сейчас находится под залогом, ему запрещено покидать Францию.

Эти расследования оказали значительное влияние не только на Дурова, но и на Telegram. С растущей базой пользователей Telegram только начинает свои efforts по монетизации. Он представил премиум-возможности для бизнеса и начал отображать рекламу в некоторых странах. Однако связь с нелегальным контентом, в частности с детской порнографией, скорее всего, отвратит многих рекламодателей, как сообщил инсайдер FT. Это может сделать сбор поддержки инвесторов для IPO сложнее.

Падение стоимости облигаций Telegram

Для Telegram, если Дуров будет признан виновным и приговорен к тюремному заключению, будущее неопределенно. Дуров однажды сказал, что компания не может работать без его участия в каждом важном решении и запуске новых функций приложения.

В прошлом году Telegram сообщил о убытках в размере 174 миллионов долларов, как сообщает FT. Дуров стремился сделать компанию прибыльной к концу этого или следующего года. Несмотря на большие убытки, личный капитал Дурова более чем в миллиард долларов, в основном от криптовалют, потенциально может компенсировать некоторые из этих убытков. Однако Telegram также необходимо погасить облигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов в 2026 году, которые он выпустил в последние годы.

Если IPO состоится к 2026 году, держатели облигаций могут конвертировать свои существенные требования в акции Telegram по льготной цене. Однако если Telegram станет изгоем, потенциальные инвесторы вряд ли проявят интерес к этим акциям, как заявил держатель облигаций FT. После ареста Дурова стоимость облигаций упала более чем на 10 процентов на фондовой бирже.

В свете продолжающихся правовых проблем некоторые инвесторы могут пересмотреть свою поддержку IPO Telegram, учитывая потенциальную связь с нелегальным контентом. Несмотря на запрет покидать Францию, арест Дурова и обвинения против Мессенджера отрицательно сказались на стоимости облигаций компании на фондовой бирже.

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