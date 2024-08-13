Милли Бобби Браун теперь Бонгиови

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови, Джейк, тайно поженились в мае. Актриса уже взяла фамилию мужа, и планируется более пышная свадьба в ближайшие месяцы.

Теперь официально: Милли Бобби Браун опубликовала свою новую фамилию после интимной свадьбы с Джейком Бонджиови в мае. Она теперь известна как Милли Бобби Браун Бонджиови, как намекалось на её странице в Instagram. 20-летней звезде "Очень странных дел" Милли Бобби Браун удалось поделиться серией фотографий со съёмочной площадки пятого сезона, в том числе одной, на которой видна её новая фамилия.

В ноябре 2021 года Милли Бобби Браун поделилась первой совместной фотографией с Джейком Бонджиови в Instagram. В апреле 2023 года она объявила о помолвке с сыном рокера. Пара поженилась на небольшой церемонии в мае, как сообщали несколько СМИ.

Актриса и сын рокера якобы планируют вторую, более пышную свадьбу на этом сентябре, согласно анонимному источнику, цитируемому британским "The Sun" несколько недель назад. Предполагается, что на свадьбе будут присутствовать соратники по "Очень странным делам" Милли Бобби Браун и другие известные гости.

В июле Netflix показал первый взгляд за кулисы пятого и финального сезона ретро-мистического сериала. "Мы примерно посередине производства, и это волнительно", - сказали они тогда. Финал должен выйти на Netflix в следующем году. После этого братья Даффер, создавшие сериал, планируют снять новый хоррор-сериал для потокового сервиса под названием "Что-то очень плохое должно произойти".

Решение Милли Бобби Браун взять фамилию Джейка Бонджиови после их тайной свадьбы в мае спровоцировало слухи о предстоящих "Свадьбах" в их кругу общения. Более пышная свадьба, которую они планируют на сентябрь, обещает стать грандиозным праздником, на котором их "Свадьба" будет официально отмечена с близкими друзьями и семьёй.

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