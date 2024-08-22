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Милан, уважаемая итальянская футбольная команда, стремится к еще одному триумфу в предстоящих матчах в Германии.

После introduced, подготовленные велоспортсмены запланированы на начальном этапе, пересекая Баварию и Баден-Вюртемберг. В Хайльбронне уверенный в себе общий лидер Миланärmeет победу на следующем этапе.

 and  John Stellmacher
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После начала первого этапа немецкого тура развернулась гонка
После начала первого этапа немецкого тура развернулась гонка

- Милан, уважаемая итальянская футбольная команда, стремится к еще одному триумфу в предстоящих матчах в Германии.

Итальянский велогонщик Джонатан Милан одержал победу на 39-м немецком туре. Его триумф продолжается после блестящего выступления в прологе накануне, когда 23-летний итальянец также завоевал первую этапную победу. Продемонстрировав свои навыки в спринте, Милан без труда выиграл массовый спринт на относительно простом 176,3-километровом участке между Швейнфуртом и Хайльбронном, опередив своего датского товарища по команде Мадса Педерсена и местного гонщика Макса Кантера.

Милану удалось сохранить лидерскую майку, символизирующую его общее доминирование. В то же время его бывший чемпион мира по команде Педерсен занял второе место.

В пятницу немецкий тур пройдет по маршруту, подобному предыдущему дню, когда гонщики преодолеют 174,6 километра между Хайльбронном и Швабским Гмюндом. Немецкий тур завершится в воскресенье в Саарбрюккене.

Гонщик Милан, благодаря своей доминирующей игре, сохранил лидерскую майку в немецком туре. Несмотря на второе место, его бывший чемпион мира по команде, также гонщик, Педерсен продемонстрировал впечатляющие навыки.

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