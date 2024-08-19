Микки Гайтон, известный кантри-певец, обсуждает важность ее выступления на Национальном конгрессе Демократической партии, заявив, что "Ширли Чисхолм проложила путь для Камалы Харрис".

В понедельник вечером Гайтон присоединилась к исполнителям вроде Джеймса Тейлора и Джейсона Избелла на съезде Демократической партии.

Гайтон выразила свою глубокую любовь к своей стране и почувствовала себя привилегированной, способствуя единству в таком значительном движении. Она поделилась этим чувством с CNN в интервью, которое состоялось в понедельник.

Став первой чернокожей женщиной, номинированной на Grammy за лучшее сольное исполнение в жанре кантри в 2021 году, Гайтон призналась, что не представляла себе, что женщина цветной расы когда-либо могла бы стать президентом Соединенных Штатов.

Гайтон нашла вдохновением наблюдение за фигурой, которая не только обладала большим интеллектом, но и разделяла с ней расовую идентичность, борющейся за высший пост в стране. Она твердо верила, что Харрис представляет что-то значительное для многих людей.

Она продолжила, сказав, что никогда не думала, что увидит женщину, возглавляющую страну при своей жизни, но теперь это казалось достижимым.

Говоря о пути Харрис, Гайтон выразила свою радость, еще раз подчеркнув огромное влияние, которое это оказало на нее лично. Она продолжила хвалить Харрис, члена Альфа Каппа Альфа, бирасового юриста и выпускницу исторически черного колледжа или университета (HBCU), за то, что она дала надежду нацию.

Песня Гайтон "Black Like Me" 2020 года была выпущена, когда общественность была погружена в демонстрации после смерти Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса. Гайтон открыто говорила о расизме, с которым сталкивалась в кантри-музыке, и гордо заявляла о своей роли в проложении пути для других черных артистов в этом жанре.

Размышляя о своем выступлении на съезде, она сказала: "Для меня это гораздо больше, чем жанр музыки. Это о человечестве, это о нашей культуре, и это о нашей стране". Она гордо призналась, что почувствовала себя честью быть частью истории.

Наконец, Гайтон провела параллели между кампанией Харрис и кампанией Ширли Чизхолм, которая стала первым черным кандидатом, выдвинувшимся на номинацию от одной из основных партий в 1972 году. Гайтон заключила, сказав: "Все, что я хочу сказать, это то, что Ширли Чизхолм полетела, чтобы Камала могла парить".

Выступление Гайтон на съезде Демократической партии стало одним из главных моментов вечера, доказав, что музыка - это мощный инструмент для развлечений и единства. После своей номинации на Grammy музыка Гайтон стала платформой для выражения своего опыта и продвижения изменений в кантри-музыкальной сцене.

Читайте также: