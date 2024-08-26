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Михамбо решил приостановить начало Истафа и завершил сезон досрочно

Дальнобойщик Малайка Мигамбо не может участвовать в событии ISTAF в Берлине. 30-летней спортсменке все еще приходится иметь дело с последствиями своей болезни COVID-19.

 and  Lauren Adams
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- Михамбо решил приостановить начало Истафа и завершил сезон досрочно

Верхний прыжок Малайка Мигамбо не примет участие в ISTAF в Берлине вчера. Спортсменка, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, досрочно завершила сезон из-за последствий COVID-19, сообщили организаторы мероприятия.

"Последствия моей борьбы с COVID-19 в июне все еще ощутимы. После консультаций со своими медицинскими специалистами я решила завершить сезон раньше. Моему телу нужен отдых, чтобы восстановить полную силу и энергию для предстоящих тренировок", - заявила Мигамбо. Ее борьба с COVID-19 повлияла на подготовку к Олимпиаде в Париже.

Хотя она не будет участвовать, Мигамбо все равно будет на Олимпийском стадионе. "Я понимаю, что многие поклонники ждали возможности поболеть за меня на ISTAF в Берлине и отпраздновать нашу победу в серебре вместе. Поэтому я буду на стадионе в воскресенье, чтобы дать автографы", - объяснила олимпийская чемпионка Токио 2019 года.

Несмотря на то, что она не будет участвовать из-за досрочного завершения сезона, Малаика Мигамбо будет присутствовать на Олимпийском стадионе в ближайшее воскресенье. Она планирует встретиться с поклонниками и дать автографы, как было объявлено в 2019 году.

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