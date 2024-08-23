Мик Шумахер получил награды за свои выступления в кабине пилота.

Место в Alpine F1 занято, и Мик Шумахер упустил его в пользу Джека Доухана. Alpine, где 25-летний немец соревнуется в чемпионате мира по выносливости, выбрал 21-летнего сына австралийской гоночной легенды Мика Доухана. Дуэт Доухана и француза Пьера Гасли займет второй кокпит Alpine в следующем году, как было объявлено на первом Гран-при F1 после летнего перерыва в Зандворте.

Эта вакансия появилась из-за ухода Эстебана Окона. Француз будет выступать за американскую команду Haas начиная с 2025 года. За несколько недель до этого состоялся тест между Миком Шумахером и Доуханом на вакантное место, в ходе которого руководитель команды Бруно Фамин похвалил обоих претендентов.

"Посвященный человек за кулисами"

Фамин больше не руководит Alpine после неспокойных недель, и на его место пришел британец Оливер Оукс. Несмотря на то, что Флавио Бриаторе, первый двукратный чемпион мира команды Михаэля Шумахера, консультирует в Alpine, Бриаторе также играет роль в управлении Джеком Доуханом.

Доухан выразил благодарность руководству Alpine за доверие и веру в него. Он был частью программы молодых водителей Alpine с 2022 года и работал тестовым и резервным водителем команды, прежде чем получить эту возможность. Оукс высоко оценил своего протеже, сказав: "Он посвященный человек за кулисами, и его преданность высоко ценится всей командой". Ранее Оукс работал с Доуханом в Формуле 3 в 2019 году. Они составят "сбалансированную пару пилотов" с новой энергией и опытом.

Неудача для Мика Шумахера

Это развитие еще одна закрытая дверь для Мика Шумахера. Он выступал за Haas в 2021 и 2022 годах, но потерпел неудачу под руководством руководителя команды Гюнтера Штайнера и не получил продления контракта. С начала 2023 года он работает резервным и тестовым водителем Mercedes, но команда не рассматривает его как сильного кандидата на место, которое освободит Льюис Хэмилтон, который будет выступать за Ferrari с следующего года. Шансы существенно выше у нынешнего 17-летнего итальянца Кими Антонелли.

Для Мика Шумахера все еще остается надежда на еще не подтвержденную команду Audi. Нико Хюлькенберг, который будет выступать за команду Sauber, приобретенную немецким автопроизводителем Audi, является единственным подтвержденным пилотом на следующий сезон. Однако ходят слухи о захватывающем возвращении Себастьяна Феттеля. Руководитель команды с 2026 года будет британец Джонатан Уитли, переходящий из Red Bull в Audi. Итальянский проектный лидер Маттиа Бинотто имеет хорошие отношения с Миком Шумахером. Мик Шумахер стал частью академии молодых водителей Ferrari во время пребывания Бинотто на посту руководителя Scuderia. И Джек Доухан, и Мик Шумахер имеют давние отношения, так как отец Джека, Мик Доухан, дружен с семьей Шумахеров.

Несмотря на участие Мика Шумахера в тесте на вакантное место в Alpine F1, он упустил его в пользу Джека Доухана. Тем не менее, Шумахер продолжает искать возможности в мире Формулы 1, и команда Audi может предоставить ему новый шанс.

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