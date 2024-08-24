Международное путешествие королевы пляжей Людвига подходит к концу.

Интересно, что преемницы Лауры Людвиг поставили точку в её международной карьере в пляжном волейболе. На престижном турнире в Гамбурге свежеиспеченные чемпионки Европы, Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн, выбили 38-летнюю Людвиг и её партнершу Луизу Липманн. Однако им предстоит ещё одно выступление.

Замечательная международная карьера олимпийской чемпионки по пляжному волейболу Лауры Людвиг подошла к концу. В паре с Луизой Липманн они уступили в четвертьфинале элитного турнира в родном Гамбурге Людвиг своим немецким преемницам, Свене Мюллер и Цинье Тилльманн. Чемпионки Европы обыграли олимпийских чемпионок и Луизу Липманн со счётом 21:15, 21:18.

После того, как Людвиг не смогла выйти из группы на Олимпиаде в Париже, она объявила о завершении своей спортивной карьеры. После международного турнира в Гамбурге она примет участие в последнем событии - немецких чемпионатах в Тиминдорфе на следующей неделе. Людвиг получит свою награду на церемонии закрытия в Гамбурге в воскресенье.

Людвиг и Липманн обеспечили себе место в плей-офф в пятницу, победив литовский дуэт Моники Пауликене и Аине Раупелите. Затем они обыграли американскую пару Джулии Сколс и Бетси Флинт со счётом 21:15, 19:21, 15:12 и вышли в четвертьфинал против Мюллер и Тилльманн. 23-летняя Мюллер и 10-летняя Тилльманн встретятся в полуфинале в воскресенье с бразильской командой Галлиль Тхамела Корраделли и Викторией Лопес Перейра Тosta.

Между тем, олимпийские серебряные медалисты Нильс Эллерс и Клеменс Виклер были вынуждены сняться с турнира в Гамбурге из-за травмы Эллерса, полученной во время матча против швейцарской пары Квентина Метраля и Джонатана Джордана. Несмотря на выход в плей-офф, травма Эллерса оказалась слишком серьёзной, чтобы продолжать игру.

Несмотря на победу над американской парой, путь Лауры Людвиг и Луизы Липманн в пляжном волейболе закончился в четвертьфинале, где они уступили немецким преемницам Свене Мюллер и Цинье Тилльманн. В предстоящих немецких чемпионатах в Тиминдорфе Людвиг примет участие в своём последнем турнире перед уходом из спорта.

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