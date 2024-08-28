- Международная организация здравоохранения предупреждает о снижении использования презервативов среди подростков.

На основании данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), молодые люди в Европе реже используют презервативы перед занятием сексом. Эта тенденция привела к значительному снижению использования презервативов среди сексуально активных подростков с 2014 года, в то время как число незащищенных контактов резко возросло. Это ставит этих молодых людей в риск заражения венерическими заболеваниями и нежелательной беременности, как предупреждает ВОЗ.

Отчет, входящий в более широкое исследование здоровья молодежи, опросил около 40 000 15-летних подростков из 42 европейских стран, Центральной Азии и Канады каждые четыре года с 2014 по 2022 год о их сексуальном здоровье. Один из результатов показал, что значительное количество сексуально активных респондентов имели незащищенный секс. Процент мальчиков, использовавших презерватив во время последнего полового акта, упал с 70% в 2014 году до 61% в 2022 году, и с 63% до 57% среди девочек. Примерно 30% респондентов не использовали ни презерватив, ни противозачаточные таблетки во время последнего полового акта.

Подростки из Германии в среднем по использованию презервативов, с 59% сексуально активных мальчиков и 58% девочек, сообщающих о его использовании в 2022 году, что упало с 72% и 68% соответственно в 2014 году. В то же время, Германия, похоже, имеет более высокое использование противозачаточных таблеток: только 16% девочек и 23% мальчиков не использовали ни противозачаточные таблетки, ни презерватив, с Австрией и Швейцарией, единственными странами, которые справились лучше.

По данным ВОЗ, данные свидетельствуют о существенных недостатках в возраст-сообразном образовании и доступе к противозачаточным средствам. Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге находит результаты tanto shocking как и неожиданными, поскольку многие страны пренебрегают возраст-сообразным сексуальным образованием, и там, где оно существует, оно часто подвергается несправедливой критике за якобы поощрение сексуального поведения.

Главный автор отчета, Андраш Кёлте из Галльского университета, подчеркивает, что всеобъемлющее сексуальное образование необходимо, чтобы помочь всем молодым людям принимать осознанные решения о сексе в этотensitive период их жизни - переход от юности к взрослости. Молодым людям нужна не только информация, но и безопасное пространство для обсуждения таких тем, как согласие, интимные отношения, гендерная идентичность и сексуальная ориентация.

Отсутствие возраст-сообразного образования по вопросам здоровья и безопасности, а также адекватного доступа к противозачаточным средствам, как подчеркивает ВОЗ, способствует росту числа незащищенных половых контактов среди молодых Europeans. Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге призывает к внедрению всеобъемлющих программ сексуального образования, которые предоставляют безопасное пространство для обсуждения согласия, сексуального здоровья и гендерной идентичности, чтобы способствовать осознанному принятию решений.

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