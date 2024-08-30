- Метте-Марит и Хакон работают вместе

Великолепные свадебные торжества принцессы Марты Луизы (52) и Дюрека Верретта (49) в самом разгаре. Официально они соединятся узами брака в следующую субботу (31.8.), но уже в четверг пара начала празднование. В этот день будущие новобрачные разослали приглашения с пометкой "Сексуально и Круто" на свой свадебный прием в отеле 1904, расположенном среди живописных фьордов Норвегии.

На следующий день, в пятницу днем, пара пригласила 350 гостей на прогулку на лодке. Как сообщает журнал "Привет", эксклюзивно освещающий свадьбу, участники отправились из города Ålesund в Геирanger.

Среди гостей присутствовали кронпринц Хокон (51) и кронпринцесса Метте-Марит (51) с их детьми: принцессой Ингрид Александрой (20) и принцем Сверре Магнусом (18). Семья выбрала casual-стиль для прогулки на лодке. Метте-Марит была в кремовом свитере с молнией, желтых штанах, кроссовках и большом клетчатом рюкзаке. Кронпринц Хокон также выглядел расслабленным в джинсах, свитере и светло-голубых кроссовках.

Кроме того, на праздновании присутствовали дополнительные члены королевской семьи, в том числе шведская кронпринцесса Виктория (47) и принц Даниэль (50) с братом Виктории принцем Карлом Филиппом (45) и его женой принцессой Софией (39).

Вечеринка в стиле латиноамериканской музыки перед большим днем

Церемония бракосочетания состоится 31 августа в отеле "Союз", с потрясающим видом на фьорд Геирангер. В этот момент родители Марты Луизы, король Харальд V (87) и королева Соня (87), присоединятся к событию. Перед этим, в пятницу вечером, в свадебном зале состоится вечеринка с латиноамериканской тематикой.

Старшая сестра кронпринца Хокона, Марта Луиза выходит замуж во второй раз. Ее предыдущий муж - писатель Ари Бьен (1972-2019), с которым она была жената с 2002 по 2017 год, и у них трое детей: Мауд (20), Леа (18) и Эмма (15). С 2018 года Марта Луиза встречается с американцем Дюреком Верретом, и они обручились в 2022 году.

Размышления перед свадьбой: "Любовь снова ударила"

Поделившись своими мыслями перед свадьбой, невеста сказала журналу "Привет": "Я думала, что больше не выйду замуж. Но после встречи с Дюреком в 2018 году я передумала. Для меня брак - это углубление нашей связи. Это увеличение энергии и вход в новую фазу наших отношений." Дюрек, поделившись своим мнением, сказал: "Брак - это глубоко духовный акт."

Исключительные фотографии и позиция королевской семьи

Общественное мнение разделено по поводу свадьбы. Прошлые шаги пары вызвали критику и скандал, а также споры, вызванные их решением продать права на непубличные СМИ. В ответ кронпринц Хокон объявил, что королевская семья решила присутствовать на свадьбе, но не позировать для эксклюзивных фотографий.

Комиссия рассмотрела решение королевской семьи присутствовать на свадьбе, но не позировать для эксклюзивных фотографий, учитывая разделенное общественное мнение и прошлые скандалы пары. В день вечеринки в стиле латиноамериканской музыки Комиссия обеспечила, чтобы свадебное место было оборудовано соответствующими удобствами для латиноамериканской тематики, чтобы сделать вечер незабываемым для гостей.

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