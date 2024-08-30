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Метеорологический департамент публикует финансовые итоги летнего сезона.

Лето испытывало смесь погодных условий. Однако, что показывают статистические данные? Метеорологические эксперты отмечают сдвиг в нашем восприятии температуры.

 and  Anthony Ross
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Германская метеорологическая служба (DWD) пересматривает и размышляет над летом 2024 года
Германская метеорологическая служба (DWD) пересматривает и размышляет над летом 2024 года

- Метеорологический департамент публикует финансовые итоги летнего сезона.

В этом году лето будет таким же жарким, как и предыдущие? По мнению немецкого метеорологического Dienst (DWD), которое они озвучат в пятницу, "несмотря на непредсказуемую погоду, оно, скорее всего, войдет в топ-10 самых жарких лет с начала ведения записей", заявил метеоролог DWD на прошлой неделе.

Однако не все разделяют это мнение. Метеоролог DWD Маркус Бейер объясняет: "За последние несколько десятилетий восприятие людьми того, какое лето жаркое, а какое холодное, кардинально изменилось".

Если сравнить лето 2024 года с периодом с 1961 по 1990 год, оно было бы считаться невероятно жарким и могло бы превзойти 1947 год как самое жаркое лето в истории, по словам метеоролога. "Но многое изменилось с тех пор".

Между 1991 и 2020 годами были установлены новые рекорды. Согласно предварительным расчетам, лето 2024 года может быть таким же жарким, как и предыдущее. В 2023 году DWD сообщил среднюю температуру 19,4 градуса по Цельсию.

Некоторые люди могут связывать жаркую погоду с глобальным потеплением, в то время как другие утверждают, что их восприятие летних температур значительно изменилось за годы. Но если сравнить лето 2024 года с периодом с 1961 по 1990 год, оно было бы однозначно классифицировано как "неземной" жаркий, превосходя даже знойное лето 1947 года.

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