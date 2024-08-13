- Метеорологи ожидают жары и сильных гроз.

После жаркого начала недели рекорд годовой температуры может быть побит снова во вторник. Немецкий метеорологический сервис (DWD) ожидает температуры до 37°C. "Сильная, даже экстремальная жара ожидается", - говорит метеоролог Таня Эгерер.

Кроме того, в горах могут быть грозы, с "тяжелыми дождями, которые могут достичь экстремальных, штормовых количеств, градом и локальными сильными порывами ветра".

Во время вашей послеобеденной прогулки следите за погодой и ситуацией с предупреждениями. Только на северо-востоке ожидается другой солнечный и спокойный летний день. В понедельник DWD предварительно зафиксировал самую высокую суточную температуру года - 35,7°C в Бад-Нойенар-Ахвайлере, Рейнланд-Пфальц.

Прогноз на ближайшие дни

Среда начнется на западе и северо-западе с дождями, местами с грозой. Грозы распространяются на восток в течение дня. DWD предупреждает об увеличении риска тяжелой погоды. "Особое внимание уделяется сильным дождям", - говорит Эгерер. Также возможен град и изолированные сильные порывы ветра.

На востоке и северо-востоке останется в основном сухо. Максимальные температуры составят 29-34°C, прохладнее на западе и северо-западе.

В четверг будет облачно, на юге солнечно дольше. В Альпах и над восточными горами могут быть сильные грозы и местная тяжелая погода после обеда. Температура составит 25-32°C, около 23°C на побережьях.

В пятницу на северо-западе будет немного дождливо, температура составит 21-26°C. В остальной части страны будет солнечно, местами облачно. Во второй половине дня в предгорьях Альп могут развиться сильные грозы, возможна местная тяжелая погода. Будет снова тепло, с максимальными температурами 27-33°C.

Сильная жара в основном влияет на равнинные районы, но предупреждения о тяжелой погоде выданы для горных районов, где грозы могут принести сильный дождь, град и сильные ветры. В ближайшие дни в предгорьях Альп и над восточными горами могут быть сильные грозы и местная тяжелая погода после обеда.

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