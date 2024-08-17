- Местные власти выражают обеспокоенность по поводу случаев несанкционированного переполнения отходов.

Многие города в Тюрингии недовольны растущим или стабильно высоким объемом незаконно сброшенного мусора и высокими затратами на его утилизацию. "Как муниципальная компания по управлению отходами, мы действительно озадачены тем, сколько отходов бесцельно попадает в природу и окружающую среду", - объясняет Стефани Браун, пресс-секретарь города Йены.

Подобные настроения выражают и пресс-секретари городов Эйзенах, Веймар, Гера и района Веймар-Ланд: В период пандемии количество свалок резко возросло и остается высоким до сих пор. В то время как Эрфурт может подтвердить только увеличение количества сообщений о мусоре, тенденция снижается в Зуле.

Тонны мусора

В Йене, согласно городской статистике, затраты на утилизацию примерно 60 тонн незаконного мусора в прошлом году составили около 35 000 евро. Эта цифра была сопоставима с предыдущим годом.

В Эйзенахе пресс-секретарь оценивает, что в 2023 году было удалено около 19 тонн бытового мусора, 240 использованных шин, более двух тонн металлолома и 500 килограммов асбеста из лесов, полей, велосипедных дорожек, контейнерных площадок и отдаленных мест. Общие затраты на утилизацию в около 3000 мест составили примерно 88 000 евро.

В Зуле в прошлом году было доставлено 30 тонн незаконно сброшенных остатков мусора на перерабатывающий завод, в Гере в среднем 10-12 тонн, а в районе Веймар-Ланд 80 тонн, согласно пресс-секретарям муниципалитетов.

Дополнительные "коробки для пиццы" в парках Эрфурта

Особенно в больших городах есть сезонные различия: В парках Эрфурта, Йены и Эйзенаха в теплые дни наблюдается значительное скопление одноразовых грилей, коробок от пиццы и других остатков пикников. Поэтому теперь в Эрфурте есть специальные "коробки для пиццы" возле парков. Особенно заметен сезонный смены шин весной и осенью.

В общем балансе, однако, нет сезонных пиков, так как только тип незаконно сброшенного мусора меняется в течение года. В Веймаре так называемые "коробки для дариков", где уже не нужные вещи оставляют бесплатно, также вызывают проблемы. Часто эти коробки остаются на улице под дождем и ветром, пока их не придется утилизировать службой по уборке улиц, согласно пресс-секретарю.

Причины незаконной утилизации различны, как единогласно заявляют. Они варьируются от простого удобства до культурных различий в управлении отходами до избегания потенциальных затрат. Особенно в отношении крупногабаритного мусора непонятно, почему отходы перевозят на автомобилях в лес или на поля вместо того, чтобы отвозить их на перерабатывающие центры, как говорят из Гера.

Дроны и камеры видеонаблюдения против свалок?

Во многих городах уже несколько лет действуют различные меры по решению этой проблемы. Это варьируется от цифровых и аналоговых общественных Relations, обучения по отходам в школах, детских садах и центрах для пожилых людей до попыток идентифицировать и преследовать виновников.

Юридическая основа для этого, в принципе, достаточна, говорит Ульрике Мюллер из города Эйзенах. "Но на практике часто не хватает реализации". Регулярные проверки трудоемки и всегда связаны с соответствующими затратами.

В начале 2024 года в Эйзенахе было создано отделение "Чистота". Тем не менее, особенно на туристических горячих точках, таких как ущелье Дракона, помощь населения - например, через совместные акции по уборке, частные волонтеры по сбору мусора и две общественные инициативы - необходима для управления послепраздничным потоком мусора "в некоторой степени", согласно пресс-секретарю города.

Город Йена видит решение в более строгих государственных и федеральных законах: "Например, могут быть введены более высокие штрафы и усиленные проверки с помощью камер видеонаблюдения или дронов", - говорит пресс-секретарь Стефани Браун. Также возможна общенациональная кампания по повышению осведомленности или лучшие стимулы для правильной утилизации через больше бесплатных мест для утилизации или возврат за переработанные материалы.

В Йене город потратил около 35 000 евро на утилизацию примерно 60 тонн незаконного мусора в прошлом году, подчеркивая значительную финансовую нагрузку плохого управления отходами. (Отходы, затраты на утилизацию)

Город Йена выступает за более строгие законы, такие как более высокие штрафы и усиленное наблюдение с помощью дронов, чтобы предотвратить незаконную утилизацию отходов и стимулировать ответственное управление отходами. (Отходы, штрафы, дроны)

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