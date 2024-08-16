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Федеральные земли ГерманииНовостиУраган

Местные власти сообщают об ущербе от наводнения в 43 млн евро

Три месяца назад наводнение в Сааре причинило значительный ущерб. Общий ущерб становится все более ясным сейчас.

 and  Anne Legman
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Наводнения на Пятидесятницу вызвали миллионы долларов ущерба муниципалитетам (Архивное изображение)
Наводнения на Пятидесятницу вызвали миллионы долларов ущерба муниципалитетам (Архивное изображение)

после наводнения Пятидесятницы - Местные власти сообщают об ущербе от наводнения в 43 млн евро

Три месяца спустя после сильных наводнений в Саарланде муниципалитеты сообщили о повреждениях на сумму около 43 миллионов евро. Эти цифры основаны на оценках и не окончательны, как объявило Министерство внутренних дел в Саарбрюкене. Ущерб включает в себя ремонт поврежденных зданий, дорог, технических сооружений, а также удаление оползней и мусора. В списке также новое оборудование и снаряжение для пожарных служб.

"Урегулирование ущерба от наводнений в Пятидесятницу будет занимать Саарланд еще долгое время", - сказал представитель министерства в ответ на запрос dpa. "Поскольку не все повреждения еще полностью оценены".

Он привел в пример бассейн в Лёбахе, где техника в подвале была затоплена. Нельзя просто заменить поврежденные устройства новыми. Требуются дальнейшие работы для защиты оборудования от будущих наводнений, что повлечет дополнительные затраты, которые пока нельзя количественно оценить.

5000 операций по борьбе с наводнениями с 17 мая

В течение уик-энда Пятидесятницы люди в Саарланде и юго-западной части Рейнланд-Пфальца боролись с наводнениями и наводнениями. Сильные проливные дожди вызвали наводнения, оползни и затопленные улицы и подвалы. Саарланд пострадал в значительной степени: было проведено 5000 операций полицией, пожарными службами и организациями помощи. 67-летняя женщина умерла в результате операции по спасению в Саарбрюкене.

Состояние предоставило 33 миллиона евро на урегулирование ущерба в дополнительном бюджете для наводнений в Пятидесятницу. Кроме того, после консультаций с муниципалитетом будет выделено 10 миллионов евро в виде целевого пособия.

Состояние улучшает оборудование и инфраструктуру гражданской обороны и защиты от стихийных бедствий на сумму 11,4 миллиона евро - для автомобилей, переносных дамб, мешков с песком и высокопроизводительных насосов, как объявило министерство.

Более 3,2 миллиона евро в виде немедленной помощи для небольших повреждений уже было выплачено пострадавшим гражданам к началу июля. Состояние оплатило половину, ассоциации общин и муниципалитет - по 25 процентов.

Беседы с федеральным правительством

Министр внутренних дел Рейнхольд Йост (СДПГ) поблагодарил федеральное правительство за то, что Саарланд не взимается шесть миллионов евро за поддержку Технического агентства по оказанию помощи. Саарланд зависит от федеральной помощи для смягчения негативных последствий изменения климата.

Здесь полагаются на дополнительное финансирование городского развития, а также дополнительные средства для защиты от наводнений и развития сельских районов. Состояние и федеральное правительство "в хороших беседах", как было сказано.

Продолжающаяся оценка ущерба от наводнений, вызванных системой погоды, подобной урагану, по-прежнему будет высокой для Саарланда. Кроме того, бассейн в Лёбахе, значительно пострадавший от наводнений, требует дополнительных инвестиций для предотвращения будущих повреждений.

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