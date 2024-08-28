- Местные и региональные административные органы должны нести ответственность за финансирование инициатив по защите животных.

В Тюрингии партия "Зелёные" предлагает свежую стратегию финансирования благополучия животных. Эта стратегия предусматривает заключение договора между землёй и местными общинами, как заявил министр окружающей среды и кандидат в главы партии Бернхард Штенгеле в Эрфурте. В сущности, мы хотим заключить Пакт о благополучии животных с общинами, в рамках которого они согласятся адекватно финансировать местные организации, занимающиеся благополучием животных. В свою очередь, земля гарантирует обязательную финансовую помощь.

Много добровольцев за благополучие животных

Необходимо улучшить финансирование для покрытия текущих расходов, таких как зарплаты, корм и ветеринарный уход. Поддерживаемый своей партией Штенгеле выступает за введение обязательного кастрации/стерилизации бездомных кошек на всей территории земли, о чём призвал государственную ассоциацию по благополучию животных.

Обычно организации, занимающиеся благополучием животных, работают на добровольческой основе, некоторые также управляют приютами для животных. Они проводят операции по кастрации/стерилизации бездомных кошек, чтобы уменьшить страдания животных, вызванные недоеданием и заболеваниями из-за растущего населения кошек. Они также заботятся о найденных животных и участвуют в операциях по спасению животных. Однако, как объяснил Штенгеле, многие активисты, занимающиеся благополучием животных, reaches their breaking point. Расходы растут, нагрузка увеличивается, сказал он. Ранее земля предоставляла ежегодные субсидии на строительство приютов для животных, но этого недостаточно.

Введение обязательной кастрации/стерилизации бездомных кошек на всей территории земли, предложенное Штенгеле, направлено на улучшение благополучия животных. Финансовая помощь, гарантированная землёй в рамках Пакт о благополучии животных, будет жизненно важна для того, чтобы организации, занимающиеся благополучием животных, могли эффективно продолжать свою работу.

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