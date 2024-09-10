Местные администрации Великобритании сталкиваются с "значительной" угрозой "широкомасштабного отказа".

В понедельник профсоюз Unison, крупнейший в Великобритании, выразил обеспокоенность тем, что без дополнительного экстренного финансирования для устранения прогнозируемого дефицита в финансовом году 2025-26 существует значительный риск повсеместного коллапса местных правительственных служб.

По данным отчета, который основывается на публично доступных финансовых отчетах и оценках некоторых советов по их финансовым потребностям, предоставленных Unison, предсказываемый финансовый разрыв для местных советов составит огромные 8,5 миллиарда фунтов стерлингов (11,1 миллиарда долларов США) в следующем году.

Этот комментарий прозвучал в то время, когда только что избранное лейбористское правительство Великобритании готовится представить свою стратегию финансирования местных правительств в первом бюджете следующего месяца после объявления дефицита в размере 22 миллиарда фунтов стерлингов (29 миллиардов долларов США) в июле.

Unison ожидает, что многие местные правительственные органы могут быть вынуждены продавать недвижимость и инфраструктуру и сокращать услуги, такие как управление отходами, библиотеки и общественные туалеты, чтобы выполнить свои обязательства по поддержанию финансового баланса.

В прошлом месяце британский премьер-министр Кир Стармер предвосхитил трудный бюджет, намекая на возможное повышение налогов. "Нам придется принимать трудные решения", - сказал он.

Многие местные правительства Великобритании боролись с нехваткой финансирования в течение последнего десятилетия, в значительной степени из-за значительного сокращения финансирования центрального правительства в 2010-х годах.

После учета инфляции английские советы наблюдали 9-процентное сокращение "базового финансирования" - смеси фондов центрального правительства и местных налогов - с 2010 года по настоящее время. Это соответствует 18-процентному сокращению на душу населения по мере роста населения, согласно данным Института фискальных исследований (IFS).

Бирмингем, второй по величине город в Великобритании после Лондона, фактически объявил себя банкротом год назад, прекратив расходы, за исключением основных услуг.

В марте совет города утвердил "одну из самых масштабных программ сокращения расходов местного самоуправления в истории", согласно Unison, в том числе предложения об увольнении до 600 сотрудников, сокращении финансирования социальной помощи и детских служб и снижении частоты сбора отходов.

Unison подчеркнул, что с 2018 года восемь советов выдали "уведомления о разделе 114", свидетельствующие о финансовой трудности.

"Советы находятся в финансовой опасности", - сказал генеральный секретарь Unison Кристина Макней в заявлении. "Под угрозой находятся жизненно важные услуги и тысячи рабочих мест, с катастрофическими последствиями для общин по всей Великобритании... После 14 лет беспощадной жесткой экономии под угрозой находится сама основа местного общества".

Между 2010 и 2023 годами советы закрыли 1243 молодежных центра и 1168 детских центров - учреждения, предлагающие бесплатные занятия и услуги для молодых людей и семей. Количество общественных туалетов сократилось на 1629 за тот же период, а количество библиотек, управляемых советом, сократилось на 1376, согласно Unison.

В качестве примеров предстоящих сокращений Unison упомянул планы Совета Шропшира в Западном Мидленде Англии об увольнении до 540 сотрудников.

Совет графства Дербишир в Восточном Мидленде рассматривает возможность закрытия до 11 домов престарелых, в то время как Совет графства Хэмпшир в юго-восточной Англии рассматривает возможность прекращения финансирования всех служб поддержки бездомных с марта следующего года, добавил Unison.

В заявлении, выпущенном в понедельник, представитель правительства Великобритании заявил: "Мы укрепим основу местного самоуправления".

"Мы будем способствовать восстановлению советов, сосредоточившись на основных моментах - предоставлении большей финансовой стабильности через многолетние соглашения о финансировании, отмене конкуренции за фонды и пересмотре системы местного аудита", - заключил представитель.

Директор по исследованиям местного самоуправления Института фискальных исследований Дэвид Филлипс предостерег, что метод, который советы используют для расчета будущих потребностей в финансировании и, следовательно, разрывов, "неясен" и, скорее всего, будет отличаться между органами власти.

Стратегия правительства Великобритании по финансированию местных правительств, которая будет объявлена в первом бюджете следующего месяца, может существенно повлиять на бизнес-операции местных советов. Unison предупреждает, что без достаточного финансирования местные правительственные органы могут быть вынуждены продавать активы и сокращать основные услуги, что может привести к экономической нестабильности в этих районах.

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