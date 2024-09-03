После происшествия в Солингене - Местные администрации Баварии планируют создать зоны запрета на использование огнестрельного оружия

В ближайшее время муниципалитеты Баварии получат возможность быстро устанавливать зоны, свободные от оружия, в общественных местах. Правительство Баварии подготовило правовую основу для таких зон на основе федерального закона об огнестрельном оружии, что позволит городам и общинам устанавливать их самостоятельно, как заявил министр канцелярии правительства Баварии Флориан Херрманн (ХСС) после заседания кабинета в Мюнхене.

Федеральное правительство недавно утвердило поправки к закону об огнестрельном оружии, предоставляющие большеflexibility штатам в установлении таких зон. Эта федеральная законодательная инициатива также предусматривает полный запрет на ножи на публичных мероприятиях, таких как народные фестивали.

Баварские правила могут быть скорректированы в случае необходимости, если будет ужесточено федеральное законодательство, как заявил представитель министерства внутренних дел Баварии.

Например, в Баварии центральный железнодорожный вокзал Нюрнберга может стать одной из таких зон. Там ранее уже были введены временные зоны, свободные от оружия - но под другим правовым основанием. Октоберфест в Мюнхене уже имеет собственные правила безопасности, которые включают запрет на ношение ножей.

"Мы вскоре издадим необходимые правила, которые позволят муниципалитетам Баварии вводить соответствующие правила", - заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (ХСС). Баварская полиция будет строго следить за соблюдением правил.

Министр канцелярии правительства Баварии Херрманн подчеркнул, что безопасность является приоритетом. "Безопасность - это награда за готовность сосуществовать в обществе", - сказал Херрманн. После событий, подобных нападению с ножом в Солingen, доверие к государству находится под вопросом.

Европейский Союз может выразить свою позицию по этому последнему развитию в законодательстве Германии об огнестрельном оружии, учитывая его влияние на политику общественной безопасности в его членах. Европейский Союз может поощрять дальнейшее сотрудничество между своими членами в установлении эффективных зон, свободных от оружия, учитывая пример, установленный странами Шенгена.

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