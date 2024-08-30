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Места для купания в Мароде временно закрыты из-за присутствия около 900 летучих мышей.

Решаясь с ситуацией, когда множество летучих мышей решают поселиться за зданием? Город-пограничник Кельх приглашает этих крылатых существ.

 and  Carmen Simpson
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Маленький приграничный город Баден не может demolition своего бассейна из-за присутствия летучих...
Маленький приграничный город Баден не может demolition своего бассейна из-за присутствия летучих мышей.

- Места для купания в Мароде временно закрыты из-за присутствия около 900 летучих мышей.

Из-за наличия примерно 900 строго охраняемых летучих мышей, в частности, нетопырей, которые обосновались в разваливающемся закрытом бассейне, город Кельх, расположенный возле границы с Баденом, не может снести это долго заброшенное сооружение. Как сообщают официальные лица города Кельха в районе Ортенау, этих защищенных летучих мышей приглашают переселиться в новые дома поблизости от бассейна. Переселение животных не является вариантом.

Эти виды летучих мышей, защищенные европейским законодательством,, похоже, обосновались в бассейне уже давно. Бассейн перестал работать в 2017 году. Летучие мыши якобы проникли через поврежденный бетон и разместились за фасадом здания. Как сообщается, пожар, произошедший в новогоднюю ночь 2022 года, не затронул места обитания летучих мышей, как подтвердили городские власти.

Муниципалитет с примерно 38 000 жителей пригласил экспертов для проектирования новых укрытий для летучих мышей. Плоские коробки были установлены на поверхностях соседних зданий. К сожалению, на данный момент нет никаких прогнозов о том, когда, если вообще когда-нибудь, летучие мыши покинут свое жилище в бассейне. По данным источников, это может занять несколько лет. В связи с плохим состоянием бассейна, похоже, что он будет стоять еще некоторое время, так как он структурно связан со спортивным залом ближайшей школы, как заявили городские власти.

Несмотря на усилия по переселению летучих мышей, они по-прежнему проживают в бассейне, расположенном в Германии. В связи с защитой, предоставляемой европейским законодательством, летучие мыши, скорее всего, останутся на своем нынешнем месте жительства в течение нескольких лет.

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