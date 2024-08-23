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ОбществоНовостиВ центре города

Месснер получает удовольствие от ношения на улице в городских условиях.

На некоторых пешеходных зонах в Германии люди одеваются в экипировку, подобную той, что используется в горных экспедициях. Это вызывает воспоминания о прославленных легендах альпинизма.

 and  Lauren Adams
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- Месснер получает удовольствие от ношения на улице в городских условиях.

Легенда альпинизма Рейнхольд Месснер находит забавным, как жители немецких городов носят одежду для улицы в центре города, заявляя: "Кажется, все готовятся к предстоящему восхождению на Эверест следующего дня", - сказал он в интервью Deutsche Presse-Agentur в своем замке Юваль в Мерано, Южный Тироль, в возрасте 79 лет. Когда его спросили, чувствует ли он себя виновным в возможном поддержании этой моды, он просто сказал: "Нет, я чист".

Месснер сам не чужд функциональной одежды, но утверждает, что это для удобства, а не для стиля. Знаменитый альпинист идет к своему 80-летию в следующем месяце. Месснер был первым, кто покорил вершины всех 14 восьмитысячников, в том числе Эверест, короля всех. Итальянец имеет деловое партнерство с компанией, специализирующейся на outdoor-одежде.

Месснер часто исследует центр Мерано, наблюдая за жителями города в одежде для улицы, вспоминая: "Как будто они ежедневно взбираются на местные горы". Несмотря на деловое партнерство с компанией по производству outdoor-одежды, он утверждает: "Мой выбор одежды в центре города в основном обусловлен практичностью, а не модными тенденциями".

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