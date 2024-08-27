Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральные выборы

Мерц выступает за оперативные стратегии переселения

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Мерз предполагает поддержку Шольца по сотрудничеству в вопросах миграции.
Мерз предполагает поддержку Шольца по сотрудничеству в вопросах миграции.

- Мерц выступает за оперативные стратегии переселения

Лидер ХДС Фридрих Мерц стремится заключить соглашение об ужесточении контроля над незаконной иммиграцией как можно скорее, предпочтительно до начала избирательной кампании в Бундестаг 2025 года. "Я искренне надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос таким образом, чтобы он не стал главным вопросом на выборах в Бундестаг 2025 года", - заявил лидер оппозиции в Бундестаге после встречи с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) в Берлине.

Мерц признал, вспоминая время канцлера Ангелы Меркель (ХДС), "Мы не безгрешны в этой ситуации". Его партия несет часть ответственности за текущие проблемы, многие из которых стали еще более сложными. В связи с этим, как председатель ХДС, он чувствует себя обязанным заявить: "Мы должны сыграть свою роль в снижении этой проблемы".

Выборы в Бундестаг в 2025 году могут сделать вопрос регулирования иммиграции основной темой, учитывая надежды Мерца на менее концентрированную кампанию. Как лидер ХДС, Мерц признал, что его партия несет часть ответственности за сложные проблемы иммиграции, подразумевая необходимость значимых действий до предстоящих выборов в Бундестаг.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно