- Мерц выступает за оперативные стратегии переселения

Лидер ХДС Фридрих Мерц стремится заключить соглашение об ужесточении контроля над незаконной иммиграцией как можно скорее, предпочтительно до начала избирательной кампании в Бундестаг 2025 года. "Я искренне надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос таким образом, чтобы он не стал главным вопросом на выборах в Бундестаг 2025 года", - заявил лидер оппозиции в Бундестаге после встречи с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) в Берлине.

Мерц признал, вспоминая время канцлера Ангелы Меркель (ХДС), "Мы не безгрешны в этой ситуации". Его партия несет часть ответственности за текущие проблемы, многие из которых стали еще более сложными. В связи с этим, как председатель ХДС, он чувствует себя обязанным заявить: "Мы должны сыграть свою роль в снижении этой проблемы".

Выборы в Бундестаг в 2025 году могут сделать вопрос регулирования иммиграции основной темой, учитывая надежды Мерца на менее концентрированную кампанию. Как лидер ХДС, Мерц признал, что его партия несет часть ответственности за сложные проблемы иммиграции, подразумевая необходимость значимых действий до предстоящих выборов в Бундестаг.

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