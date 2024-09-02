На основе официальных процедур голосования на уровне штата - Мерц выражает оговорки в отношении BSW, предоставляя неограниченную автономию национальным ассоциациям.

Лидер ХДС Фридрих Мерц выразил сомнения в возможности альянса с группой Сахры Wagenknecht, но предоставил своим партийным отделениям в Саксонии и Тюрингии автономию для переговоров с БСВ.

В ответ на дискуссии с высшим руководством ХДС Мерц прокомментировал: "Это, по сути, платформа отдельного человека, выражающего свои политические позиции на недавних выборах в ланде". Он добавил: "Но я не уверен в позиции этой партии по вопросу платы за сточные воды в Тюрингии и Саксонии". Во время совместного собрания в Берлине с премьер-министром Саксонии Михаилом Креtschmerом и лидером партии в Тюрингии Марио Voigt Мерц высказал эти мысли.

Когда его спросили о потенциальных синергетических эффектах между ХДС и БСВ, Мерц признался, что у него нет ответа. "У меня есть впечатление о Сахре Wagenknecht, но я не могу оценить новых участников этого альянса", - сказал Мерц. БСВ выдвинула кандидатов только в шести из 44 районов Тюрингии.

Мерц назвал БСВ "загадочной коробкой".

"По сути, это как загадочная коробка или, как вы можете сказать, красная коробка", - объяснил Мерц, имея в виду Wagenknecht, которая когда-то была членом СЕД и считалась главой коммунистического крыла Левой партии. "Нам придется открыть ее, и это будет задачей людей в Тюрингии и Саксонии", - подчеркнул Мерц, взглянув на Voigt и Kretschmer.

Что касается разрешения конфликта между федеральным ХДС и Левой партией, которое также включает в себя AfD, Мерц заявил: "Решение остается в силе. Его реализация будет обязанностью двух земельных ассоциаций в Саксонии и Тюрингии". В Тюрингии трехпартийная коалиция, возглавляемая Voigt с БСВ и СДПГ, apparently будет зависеть от Левой партии.

Мерц заключил, что результаты выборов в обоих штатах указывают на то, что "ХДС является последним оплотом, защищающим демократический центр от правого популизма, поразившего нашу страну".

Мерц выразил неопределенность в позиции ХДС по вопросу платы за сточные воды в Тюрингии и Саксонии, так как они ведут переговоры с БСВ, национальной ассоциацией, которую лидер ХДС считает загадочной и сравнивает с загадочной коробкой из-за их неопределенных политических позиций.

В текущем политическом ландшафте ХДС, включая их отделения в Саксонии и Тюрингии, придется наладить потенциальные сотрудничества с различными национальными ассоциациями, такими как БСВ, чтобы сохранить демократический центр и противостоять правому популизму.

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