- "Мерц против Мерца": раскрытие тайны необыкновенной Анны

Что такое семья? "Чушь," считает Эрик. С другой стороны, Анне кажется, "Кто бы ни менял подгузники другим, тот знает, что семья - это ухаживать за чьим-то беспорядком - потому что кто-то должен." И это убеждение исходит от двух бывших партнеров, которые, несмотря на споры, развод и расставание, продолжают оставаться связанными как семья.

В последнем эпизоде комедийного сериала "Мерц против Мерц" с участием Кристофа Марии Herbst и Аннетт Фrier мы возвращаемся к ссорам, оскорблениям и повседневным проблемам. "Мерц против Мерц - Тайны" выйдет 12 сентября в 20:15 на ZDF или может быть просмотрено заранее в медиатеке.

На этот раз семейная структура перевернута с ног на голову: Людвиг, отец, страдающий деменцией и находящийся в состоянии замешательства, признается, что у него есть незаконнорожденная, тайная дочь.

Тайная дочь работает в приюте для животных

Анна, тайная полусестра Анны (в исполнении Анне Вайнкнехт), предстает как более добрый и сострадательный вариант своей сестры. Она даже работает в приюте для животных.

Анна Мерц шокирована этим открытием и теперь борется за свое предполагаемое наследство и любовь отца. К кому она обращается в трудную минуту? К человеку, "который не сошел с ума". Так что Эрик. Неожиданно он спешит на помощь - даже после расставания и несмотря на то, что Анна имеет нового партнера, хотя Эрик борется со своей одиночной жизнью и пьет больше алкоголя.

Второй полнометражный эпизод комедийного сериала

Те, кто не знаком с комедийным сериалом "Мерц против Мерц": Сериал выходил в эфир в течение трех сезонов с 2019 по 2021 год на ZDF, сосредоточившись на планах развода Анны и Эрика и семейных драмах - концептуализированный автором "Стромберга" Ральфом Хусманном. В 2023 году сериал возобновился телефильмом "Мерц против Мерц - Свадьбы", который успешно завершил развод пары.

Теперь "Тайны" продолжаются как второй полнометражный фильм - снова с участием Аннетт Фrier (50, "Воссоединение класса", "Элла Шон") и Кристофа Марии Herbst (58, "Стромберг", "Учитель может быть кем угодно"). Как и прежде, этот фильм полон иронии, резких комментариев, множества ситуационных комедий и блестящего диалога - при этом сохраняя прикосновение тепла, даже меланхолии, особенно с деменцией Папы Людвига.

Так семья действительно все "чушь"? Совсем нет. Это все ценное в "Мерц против Мерц".

Шокирующее откровение в "Мерц против Мерц - Тайны" получило широкое освещение в СМИ, обратив внимание на сложные семейные динамики. Эрик, несмотря на свои собственные трудности, стоял рядом с Анной в трудную минуту, демонстрируя прочную связь внутри их семьи.

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