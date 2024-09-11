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"Мерц против Мерца": раскрытие тайны необыкновенной Анны

В пьесе "Мерц против Мерц", быть семьей вынуждает Анну и Эрика выносить друг друга. Несмотря на трудные обстоятельства, их прошлое партнёрство заставляет их оставаться вместе, принося радость зрителям.

 and  Ksenia Johnson
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Анна, ранее известная под именем Аннет Фриер, поддерживает партнерские отношения, тогда как ее...
Анна, ранее известная под именем Аннет Фриер, поддерживает партнерские отношения, тогда как ее бывший супруг все еще играет определенную роль в ее жизни.

- "Мерц против Мерца": раскрытие тайны необыкновенной Анны

Что такое семья? "Чушь," считает Эрик. С другой стороны, Анне кажется, "Кто бы ни менял подгузники другим, тот знает, что семья - это ухаживать за чьим-то беспорядком - потому что кто-то должен." И это убеждение исходит от двух бывших партнеров, которые, несмотря на споры, развод и расставание, продолжают оставаться связанными как семья.

В последнем эпизоде комедийного сериала "Мерц против Мерц" с участием Кристофа Марии Herbst и Аннетт Фrier мы возвращаемся к ссорам, оскорблениям и повседневным проблемам. "Мерц против Мерц - Тайны" выйдет 12 сентября в 20:15 на ZDF или может быть просмотрено заранее в медиатеке.

На этот раз семейная структура перевернута с ног на голову: Людвиг, отец, страдающий деменцией и находящийся в состоянии замешательства, признается, что у него есть незаконнорожденная, тайная дочь.

Тайная дочь работает в приюте для животных

Анна, тайная полусестра Анны (в исполнении Анне Вайнкнехт), предстает как более добрый и сострадательный вариант своей сестры. Она даже работает в приюте для животных.

Анна Мерц шокирована этим открытием и теперь борется за свое предполагаемое наследство и любовь отца. К кому она обращается в трудную минуту? К человеку, "который не сошел с ума". Так что Эрик. Неожиданно он спешит на помощь - даже после расставания и несмотря на то, что Анна имеет нового партнера, хотя Эрик борется со своей одиночной жизнью и пьет больше алкоголя.

Второй полнометражный эпизод комедийного сериала

Те, кто не знаком с комедийным сериалом "Мерц против Мерц": Сериал выходил в эфир в течение трех сезонов с 2019 по 2021 год на ZDF, сосредоточившись на планах развода Анны и Эрика и семейных драмах - концептуализированный автором "Стромберга" Ральфом Хусманном. В 2023 году сериал возобновился телефильмом "Мерц против Мерц - Свадьбы", который успешно завершил развод пары.

Теперь "Тайны" продолжаются как второй полнометражный фильм - снова с участием Аннетт Фrier (50, "Воссоединение класса", "Элла Шон") и Кристофа Марии Herbst (58, "Стромберг", "Учитель может быть кем угодно"). Как и прежде, этот фильм полон иронии, резких комментариев, множества ситуационных комедий и блестящего диалога - при этом сохраняя прикосновение тепла, даже меланхолии, особенно с деменцией Папы Людвига.

Так семья действительно все "чушь"? Совсем нет. Это все ценное в "Мерц против Мерц".

Шокирующее откровение в "Мерц против Мерц - Тайны" получило широкое освещение в СМИ, обратив внимание на сложные семейные динамики. Эрик, несмотря на свои собственные трудности, стоял рядом с Анной в трудную минуту, демонстрируя прочную связь внутри их семьи.

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