- Мерц и Сёдер требуют заключения по вопросам иммиграции

Следуя за происшествием со Стрельбой в городе Золинген, лидеры Союза требуют действий в отношении иммиграционной политики. "Хватит!", - заявил лидер ХДС Фридрих Мерц на мероприятии ХДС по выборам в ландтаг Саксонии в Дрездене. "Это больше недопустимо, просто пустые разговоры, банальные фразы, бессмысленные клише или чисто символические политические решения."

В пятницу вечером на городском фестивале в городе Золинген, Северный Рейн-Вестфалия, трагически погибли три человека, а восемь других получили серьезные ранения. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится под стражей. Федеральная прокуратура проверяет его на предмет обвинений в убийстве и предполагаемого членства в экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ), взявшей на себя ответственность за нападение.

Сöder: Нам нужны делатели, а не болтуны

Просматривая прошлые атаки, лидер ХСС Маркус Сöder заявил, что хотя всегда есть всплеск шока, жалоб и обещаний измениться, в Германии не происходит никаких существенных изменений. "Нам больше не нужны болтуны, нам нужны делатели для нашей нации."

Мерц подчеркнул, что проблема не в ножах, а в "людях, которые ими орудуют, и пришло время поговорить об этом". Ранее он выразил подобные взгляды в своем воскресном информационном бюллетене. "Мы хотим не больше и не меньше, чем чтобы федеральный канцлер выполнил свою присягу и защитил немецкий народ", - заявил лидер фракции Союза. Если Шольц не сможет получить большинство в своей собственной коалиции, "я предлагаю ему помощь 197 членов фракции ХДС/ХСС для любого разумного предложения".

Мерц предложил, чтобы Шольц распустил коалицию, разрешил свободное голосование, "и тогда мы обеспечим большинство в Бундестаге для разумной политики". "Нам нужно принимать решения в Германии, а не просто обходить их."

Ссылка на ХДС Саксония

В свете недавнего происшествия со стрельбой в Золингене в Германии призывают ужесточить иммиграционную политику. Как сказал лидер ХСС Маркус Сöder, "Нам больше не нужны болтуны, нам нужны делатели для нашей нации."

В свете частого возникновения атак и последующих обещаний измениться важно, чтобы Германия начала внедрять более существенные изменения в своей иммиграционной политике, чтобы защитить своих граждан.

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