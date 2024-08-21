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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Мерц гарантирует: абсолютно никакого сотрудничества с AfD

На кампании по выборам в Тюрингии лидер ХДС Фридрих Мерц выступает против, заявляя: 'Мы не будем сотрудничать с АФД, которая в настоящее время лидирует в опросах'.

 and  Katherine Bradley
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Лидер ХДС, Фридрих Мерц, однозначно заявляет: никакой коалиции с АФД.
Лидер ХДС, Фридрих Мерц, однозначно заявляет: никакой коалиции с АФД.

- Мерц гарантирует: абсолютно никакого сотрудничества с AfD

С менее чем двумя неделями до выборов в ландтаг в Тюрингии лидер ХДС Фридрих Мерц вновь обрушился с критикой на АфД. Он назвал АфД крайне правой экстремистской группой, подчеркнув, что в национальном ХДС и во всех земельных отделениях существует консенсус о том, что сотрудничество с АфД невозможно. "Позиция остается твердой. Мы не будем сотрудничать", - заявил Мерц на совместном мероприятии предвыборной кампании вместе с кандидатом от ХДС в Тюрингии Марио Войтом в Эрфурте.

По данным опросов, АфД, возглавляемая ультраправым лидером Бьорном Хёкке, лидирует с долей в 30%. ХДС, стремясь вернуть власть в Тюрингии после десяти лет оппозиции, находится примерно на 21%.

Мерц похвалил Войта за согласие на теледебаты с Хёкке несколько недель назад, решение, которое вызвало споры внутри ХДС. Несмотря на риски, Мерц поддержал Войта, заявив, что тот "разоблачил" лидера тюрингской АфД во время дебатов. Управление по защите конституции в Тюрингии считает АфД несомненно крайне правой партией и пристально следит за ее деятельностью.

Войт ожидает напряженной борьбы, признавая, что многие избиратели все еще не определились со своей партийной предпочтенией к 1 сентября. "Будет сложно", - признал он, призывая своих сторонников голосовать за ХДС, чтобы ограничить влияние Хёкке.

Мерц считает, что партии коалиции "трафик свет" в Берлине могут потерпеть неудачу на выборах в ландтаги в Тюрингии и Саксонии. СДПГ, Зеленые и СвДП получают низкие однозначные рейтинги в обоих землях, иногда приближаясь к пятипроцентному барьеру или даже опускаясь ниже, как в случае со СвДП. Он надеется, что результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, за 13 месяцев до следующих федеральных выборов, побудят Берлин к размышлениям и стимулируют принятие новых решений. Результаты двух выборов в ландтаг, как считает Мерц, будут пристально изучены не только в Германии, но и в Европе.

Комиссия, в рамках своих обязанностей по мониторингу экстремистских групп, классифицировала АфД как крайне правую партию, что совпадает с оценкой Управления по защите конституции в Тюрингии. Комиссия вновь заявила о своей позиции против любых форм сотрудничества с такими группами, совпадающей с позицией ХДС под руководством Фридриха Мерца.

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