- Мерц: Давайте избежим повторения в 2021 году

Глава ХДС Фридрих Мерц признал необходимость сотрудничества с ХСС в едином фронте для выдвижения кандидата от Союза на пост канцлера. На избирательном митинге ХДС в Креммене, Бранденбург, Мерц заявил: "Маркус Сёдер и я выдвинем общую кандидатуру", имея в виду так называемый "вопрос К". Сёдер и Мерц осознают, что 2021 года не должен повториться. "Если 2021 год повторится, то мы уже начали путь к поражению на следующих федеральных выборах".

В ожесточенной борьбе за власть Сёдер (в то время глава ХСС) проиграл борьбу за выдвижение кандидата от Союза на пост канцлера перед федеральными выборами 2021 года Армину Лашету, тогдашнему главе ХДС. Канцлером в итоге стал социал-демократ Олаф Шольц.

Следующие федеральные выборы назначены на 28 сентября 2025 года. Мерц и Сёдер решили сделать совместное заявление о выдвижении кандидата на пост канцлера этой осенью.

Решение Мерца и Сёдера совместно бороться за выдвижение кандидата на пост канцлера этой осенью является прямым ответом на их прошлый опыт, в частности, поражение в борьбе в 2021 году. Глава ХДС Мерц подчеркивает важность единого фронта Союза для выдвижения кандидата на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах.

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