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Мерседес 1954 года стоимостью до 70 миллионов долларов будет в числе легендарных гоночных автомобилей, которые скоро будут проданы

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут

Мерседес 1954 года стоимостью до 70 миллионов долларов будет в числе легендарных гоночных автомобилей, которые скоро будут проданы

Главным лотом среди выбранных самых желанных автомобилей мира, выставленных на аукцион, является Streamliner, за рулем которого сидели легендарные гонщики Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс, согласно заявлению RM Sotheby’s.

Фанхио впервые сел за руль автомобиля на гонке в Буэнос-Айресе, Аргентина, а год спустя Мосс управлял им на 1955 итальянском Гран-при в Монце, где установил самый быстрый круг гонки.

Еще одним знаковым автомобилем, который будет продан с молотка для сбора средств на музей, является 1964 Ferrari 250LM, который участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» три раза, выиграв ее в 1965 году, а также 1957 Chevrolet Corvette SS Project XP64, имеющий кузов из магния, и 1966 Ford GT40 MkII.

«Эти автомобили станут одними из самых значимых в мире, когда-либо проданных», - сказал Горд Дюфф, глобальный глава аукционов в RM Sotheby’s, в заявлении.

«Почти нечего с ними сравнивать, и знать, что они продаются на такую благородную цель, - это замечательное чувство».

Согласно заявлению, музей принял решение продать в общей сложности 11 автомобилей, так как они «не напрямую связаны с Индианаполисом 500 или Индианаполис Мотор Спидвей».

Цель состоит в том, чтобы увеличить эндаумент музея, позволить ему восстановить и ухаживать за оставшейся коллекцией и приобрести больше артефактов, чтобы рассказать историю Индианаполиса 500 и Индианаполис Мотор Спидвей.

ЭтаFerrari 250LM 1964 года выиграла 24-часовой марафон в Ле Мане в 1965 году

Президент музея Джо Хейл сказал в заявлении, что продажи помогут «финансировать полную перестройку IMS Музея, от новых структурных и современных технологических установок до интерактивных экспонатов и опытов».

Другие автомобили, которые будут проданы, включают ранние гоночные автомобили, такие как 1907 Itala; 1911 Laurin & Klement Racer, который имеет раннюю активную аэродинамическую технологию; и 1909 Mercedes Brookland «Semmering Hill Climb», который считается «самым драматическим сдвигом в технологии и огромным скачком в производительности для автомобилей, он установил Mercedes в качестве одного из величайших автопроизводителей того времени», - сказал аукционный дом.

Еще один из автомобилей - Sonic I, в котором Крейг Бридлов пять раз установил рекорд скорости на суше, с максимальной скоростью 600,601 миль в час. Жена Бридлова, Ли, также установила рекорд скорости на суше для женщин, достигнув 308,65 миль в час.

Автомобили будут проданы на разных мероприятиях поздно этим годом и в 2025 году, согласно заявлению.

В последние годы исторические автомобили продавались по астрономическим ценам.

В 2022 году очень редкий 1955 Mercedes-Benz SLR купе, который хранился в коллекции немецкого автопроизводителя, был продан частному покупателю за €135 миллионов ($142 миллиона на тот момент).

Ferrari 250LM принял участие в Ле-Мане трижды.

Эта цена делает его самым дорогим автомобилем, когда-либо известным, согласно Hagerty, компании, отслеживающей коллекционные автомобили.

Предыдущий рекорд принадлежал известному коллекционеру автомобилей Дэвиду Макнейлу, основателю и CEO компании по производству автомобильных ковриков WeatherTech, купившему Ferrari 250 GTO с шасси номер 4153 GT за $70 миллионов в 2018 году, что является самой дорогой Ferrari, когда-либо проданной на аукционе.

В то время Джеймс Найт, групповой моторный председатель британского аукционного дома Bonhams, сравнил 250 GTO с некоторыми из самых эксклюзивных произведений искусства в мире.

«Ferrari 250 GTO - это эквивалент рынка моторов «Подсолнухов» Ван Гога и талисман для любой коллекции премиум-класса», - сказал он. «И GTO, который недавно был продан, является одним из пяти лучших, существующих».

Streamliner, с его уникальным стилем и роскошью, демонстрирует мастерство гонщиков Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс. Этот аукцион включает несколько роскошных автомобилей, таких как 1964 Ferrari 250LM, известный своей роскошной внутренней отделкой и элегантным дизайном.

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