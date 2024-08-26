- Мероприятие в Цвиккау, демонстрирующее действия и развитие НСУ

В течение многих лет основные члены Национал-социалистического подполья (НСП) безмятежно существовали в Цвикау, и теперь город принимает выставку, чтобы подвергнуть сомнению праворадикальный терроризм, который они совершили. Выставка под названием "Цвикау и НСП" - плод труда ученых из Лейпцигского и Хемницкого университетов, и она откроется в воскресенье.

Выставка состоит из 35 панелей, подробно следующих за чередой их ужасных деяний, жертвами, правовыми последствиями и признанием этих событий в Цвикау. Ожидайте глубокое погружение в запутанную паутину праворадикальных экстремистов, их убежища, Мюнхенский процесс НСП и представление Цвикау в СМИ.

Изначально из Йены, троица НСП впервые скрылась в Хемнице в конце 90-х, затем переехала в Цвикау на длительное время. Отсюда они спланировали леденящую душу серию убийств, целясь минимум в 10 человек, в том числе в 8 турецко-немецких и 1 греко-немецкого предпринимателей, а также полицейского. Их террористические акты включали взрывы бомб и вооруженные ограбления.

Курируемая учеными Пиотром Коцибой и Ульфом Бохманном, выставка в Цвикау обещает оставаться открытой в Домах священников до 4 ноября 2021 года - того самого дня, когда НСП признали свою личность после неудачного ограбления банка в Эйзенахе. Вход свободный.

С 2019 года Цвикау также чтит жертв НСП на мемориальном сайте, где каждому несчастному посвящено дерево.

Специальная выставка под названием "Цвикау и НСП" предлагает подробное изучение преступлений троицы НСП, предоставляя информацию о создании выставки учеными из Лейпцигского и Хемницкого университетов и ее фокусе на действиях НСП, жертвах, правовых последствиях и реакции Цвикау.

Развернутая специальная выставка служит важной частью усилий Цвикау по осмыслению своей истории с праворадикальным терроризмом после установки мемориального сайта, посвященного жертвам НСП в 2019 году.

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