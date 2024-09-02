- Мероприятие по случаю памяти - Штайнмайер чтит жертв нацистских зверств

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывает нас помнить о зверствах нацистской эвтаназии и не сводить их к минимуму. "Уроки прошлого должны вести нас к бдительности сейчас. Никто не имеет права определять ценность чьей-либо жизни", - заявил Штайнмайер на памятном мероприятии, посвященном 10-летию мемориала жертвам нацистской эвтаназии в Берлине.

Мемориал, расположенный по адресу Тиргартенштрассе 4, стоит уже десять лет. С 1940 года он служил центром планирования и операций "Акции Т4". Под этим кодовым названием нацисты планировали массовое убийство пациентов из психбольниц и домов престарелых по всей Германии.

Штайнмайер: Смешанные чувства при установке памятника

Штайнмайер с сожалением отметил задержку с установкой памятника. "Я не могу не чувствовать смесь радости от того, что мы отмечаем 10-летие сегодня, и стыда от того, что это произошло только сейчас", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер осудил современные попытки приукрасить преступления нацизма. "В Германии было желание annihilate, которого больше нигде не было. Есть люди, есть политические группы, которые отрицают, приуменьшают или сводят к минимуму эти действия", - сказал Штайнмайер. "Вы видите это, слышите это, и это источник глубочайшего стыда". Штайнмайер призвал твердо противостоять безчеловечности и дискриминации.

Также на поминальной церемонии присутствовали федеральный уполномоченный по делам инвалидов Юрген Дюзель и мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС).

Зверства нацистской эвтаназии, в результате которых были убиты тысячи беззащитных людей, служат напоминанием о разрушительных последствиях безнаказанных преступлений. Штайнмайер решительно осуждает современные попытки приуменьшить или приукрасить эти преступления, подчеркивая важность признания и борьбы с безчеловечностью.

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