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Федеральные земли ГерманииНовостиХарцская железная дорога

Мероприятия, посвященные железнодорожным событиям, проводятся на узкоколейных железных дорогах, и их посещают тысячи людей.

Юбилеи 125-летия Харцовых железных дорог и Броккенбаха празднуются в Вёрнигероде в течение всего уикэнда. Мероприятие наполнено железнодорожной историей, захватывающим лазерным шоу и очаровывающими фейерверками, attracts thousands of attendees.

 and  Carmen Simpson
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Главными событиями недели празднования '125-летия Харцкварц и Броккенбан' в Вёрнигероде были...
Главными событиями недели празднования '125-летия Харцкварц и Броккенбан' в Вёрнигероде были захватывающее лазерное шоу и яркий фейерверк. В мероприятиях приняли участие тысячи зрителей.

- Мероприятия, посвященные железнодорожным событиям, проводятся на узкоколейных железных дорогах, и их посещают тысячи людей.

Harzer Schmalspurbahnen (HSB) устроили грандиозный праздник. Компания пригласила множество гостей на фестиваль, посвященный 125-летию Harzquerbahn и Brockenbahn в Вёрнигероде, как объявил спикер компании Дирк Бахнсен агентству «Дойче Прессе-Агентур». Вечер субботы, полный музыки, лазерного шоу и фейерверков, собрал около 3000 человек. "У нас был потрясающий двухдневный праздник. Все прошло гладко, и мы в восторге", - сказал Бахнсен.

Бахнсен отметил, что среди гостей были посетители из разных европейских стран, в том числе "путешественники по железным дорогам", которые специально приезжают, чтобы увидеть определенные поезда и посетить определенные места. Они приехали, в частности, чтобы снять на видео и сделать фотографии 125-летнего паровоза "Хойя" Немецкого железнодорожного союза, который был доставлен на узкоколейную железную дорогу Хойя-Сике-Асендорф в 1899 году. Еще одним хитом стала паровоз, построенный в 1897 году, который работал в ранние годы Harzquer- и Brockenbahn, а также поездка на "Швинеснютцен", железнодорожном вагончике 1932 года.

На территории фестиваля в Вёрнигероде, в новом цехе по ремонту паровозов и старом цехе по ремонту вагонов, были технические экспозиции, экскурсии, поездки и развлечения для всей семьи. "Мы провели около 800 поездок в кабине паровоза на территории за два дня", - сказал Бахнсен. Также популярностью пользовалась детская железная дорога с мини-паровозом.

В 1899 году паровоз доехал до Брокена, вершины высотой 1141 метр. Одновременно началась полноценная работа всей Harzquerbahn, соединяющей города Нортхаузен (Тюрингия) и Вёрнигероде (Саксония-Анхальт). Ранее Harzquerbahn уже работала на некоторых участках. Третья железная дорога HSB - Selketalbahn.

HSB управляет самой длинной непрерывной узкоколейной железной дорогой в Германии, которая простирается примерно на 140 километров с колеей шириной один метр. Паровозы компании являются популярной туристической достопримечательностью в регионе Харц.

Бахнсен упомянул, что любители железных дорог из разных европейских стран приехали на фестиваль, чтобы сделать фотографии и снять на видео 125-летний паровоз "Хойя" на Harzquerbahn. Harzquerbahn сыграла важную роль в исторической работе Harzquerbahn, когда паровоз доехал до Брокена в 1899 году.

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