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Мероприятия открытых дверей в церквях, будках и канцелярии канцлера

 and  Mark Rodriguez
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В День открытых дверей, 8 сентября, в Северном Рейне-Вестфалии собираются предоставить доступ к...
В День открытых дверей, 8 сентября, в Северном Рейне-Вестфалии собираются предоставить доступ к примерно тысяче памятников.

- Мероприятия открытых дверей в церквях, будках и канцелярии канцлера

8 сентября, в День наследия, в Северном Рейне-Вестфалии будет доступно около тысячи интересных мест. Тема этого мероприятия - "Свидетели времени. Свидетели истории". В этот день можно будет посетить множество исторических достопримечательностей с эксклюзивными экскурсиями.

Каждый сентябрь День наследия привлекает сотни тысяч посетителей только в Северном Рейне-Вестфалии, согласно данным Фонда сохранения памятников Германии в Бонне. В более чем 200 городах штата участвуют многочисленные инициативы, церкви, органы власти, корпорации и частные владельцы земли. К замкам, фермерским домам, садам, церквям, историческим фабрикам и административным зданиям добавляются и другие достопримечательности.

В Билефельде можно посетить Велотрек, в Рёндорфе близ Бонна - первый дом канцлера Конрада Аденауэра, в Эннигерлохе в Мюнстерланде - ветряную мельницу, а в Гelsenkirchen - административный суд, который когда-то служил главным почтовым отделением.

В Херне-Содингене в День наследия главным объектом станет примечательное небольшое здание 1922 года - "Киоск Хайке", охраняемый памятник, который до сих пор используется как бар и общественный туалет. Фонд сохранения памятников Германии приобрел это охраняемое здание в прошлом году.

Во время специальных экскурсий будут представлены несколько зданий, акцентируя внимание на определенных аспектах. Обычно доступно ограниченное количество мест. "Лучше уточнить, требуется ли регистрация", - советует представитель фонда в Бонне. Например, в Вуппертале требуется регистрация, так как участвует региональный суд. За два тура посетители смогут увидеть уникальные перспективы: арестантскую, архитектурно интересующийся зал суда и зал суда для судебных процессов.

В Лемго запланированы две детские городские экскурсии по различным историческим местам, где дети смогут узнать о местной городской и архитектурной истории.

Другие исторические места, такие как средневековые ратуши или древнеримские руины, также могут предложить эксклюзивные экскурсии в День наследия. Посетителям, заинтересованным в участии в этих экскурсиях, следует уточнить требования к регистрации в индивидуальном месте.

Те, кто не успел забронировать экскурсию, все равно могут посетить другие увлекательные места, такие как открытые музеи или уникальные архитектурные чудеса, доступные для самостоятельного посещения в течение всего дня.

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