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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия

Мерле Фромс, вратарь, объявляет о своем уходе из сборной.

От‌شناسی emphasizing, что после почти шести лет службы Меле Фitereм pâle приняла решение покинуть свет национальной команды. Ее будущие планы предусматривают посвящение большего времени и энергии клубу.

 and  Yaroslav Smith
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Мерле Фрёхмс покинет пост раздатчика мяча в составе команды DFB.
Мерле Фрёхмс покинет пост раздатчика мяча в составе команды DFB.

- Мерле Фромс, вратарь, объявляет о своем уходе из сборной.

Вратарь Мерле Фрёмс завершает свой путь в составе сборной Германии без промедления. 29-летняя футболистка из Вольфсбурга официально уведомила нового главного тренера Кристиана Вюка о своей недоступности, как подтвердило ДФБ. Фрёмс представляла женскую сборную Германии 52 раза, последний раз против Исландии в июле. К удивлению многих, она была заменена Анн-Катрин Бергер на посту первого номера во время летних Олимпийских игр во Франции.

Фрёмс призналась, что "с тех пор, как я приняла участие в чемпионате мира в прошлом году, я решила, что Олимпиада в Париже станет моим последним выступлением за национальную команду". Ее дебют в международном футболе состоялся 6 октября 2018 года в Эссене во время победы над Австрией со счетом 3:1. В 2022 году она достигла пика своей карьеры в ДФБ, заняв второе место на чемпионате Европы в Англии в качестве основного вратаря. Несмотря на неудовлетворительное выступление в групповом этапе чемпионата мира 2023 года в Австралии, она принимала участие во всех матчах.

Вюк и спортивный директор ДФБ Ниа Кюнцер с сожалением восприняли решение Фрёмс. "Я хотел сотрудничать с Мерле и сказал об этом во время нашей личной беседы", - сказал Вюк. К сожалению, эта возможность больше не представится.

В ближайшем будущем Фрёмс планирует полностью посвятить себя Вольфсбургу, вице-чемпиону и обладателю Кубка. Она хочет насладиться "большим количеством личного времени с семьей и друзьями после напряженных лет с двойной спортивной нагрузкой".

Комиссия признала решение Мерле Фрёмс уйти из сборной Германии. После тщательного рассмотрения Комиссия утвердила просьбу Фрёмс об досрочном освобождении от международных обязанностей.

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