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Ментор из FCK: Поддержание адаптивности

Ближайшее путешествие для продвинутой команды: После своей победы над Ульмом, команда 2-й Бундеслиги Кайзерслаутерн надеется набрать очки в Мюнхене. Тренер Маркус Анф่าง сохраняет гибкость в выборе стартового состава.

 and  Katherine Bradley
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Маркус Анфинг, тренер Лаутерна, сохраняет гибкость при выборе первоначального состава на матч...
Маркус Анфинг, тренер Лаутерна, сохраняет гибкость при выборе первоначального состава на матч против Мюнстера

- Ментор из FCK: Поддержание адаптивности

В своем втором выезде в этом сезоне 1. FC Kaiserslautern, выступающий во 2-й Бундеслиге, встретится со вновь promuченной командой во второй раз. После победы в первом матче чемпионата против SSV Ulm они сыграют против Preußen Münster в субботу (13:00 по CET/Sky).

Тренер Markus Anfang описал Münster как сложного соперника, отметив их уникальный стиль игры и зависимость от стандартов для забивания голов в прошлом сезоне. Команда Anfanga продемонстрировала свою готовность показать лучшее.

Anfang: Возможны изменения в составе

Что касается возможных изменений в составе в Мюнстере, подобных тем, которые были сделаны в первом раунде Кубка Германии против FC Ingolstadt (2:1), Anfang пока не определился. Он объяснил: "Мы показали во время кубка, что давать игровое время каждому игроку в предсезонный период было полезно. Однако стартовый состав никогда не должен считаться постоянным. Мы должны оставаться гибкими".

Anfang может лишиться нескольких ключевых игроков на матч в Мюнстере. Hendrick Zuck и Frank Ronstadt все еще травмированы. Almamy Touré все еще отбывает дисквалификацию на один матч чемпионата, а статусы Kenny Prince Redondo и Aaron Opoku остаются неопределенными.

Redondo только недавно вернулся к тренировкам после травмы большого пальца этой недели, а Opoku, который получил травму лодыжки на тренировке в среду, был вынужден прекратить тренировку. Anfang дал предварительную оценку: "У Аарона нет структурной травмы, но он испытывает боль прямо сейчас. Мы должны подождать и посмотреть, как будет с ним, как и с Кенни".

Небо широко и кажется бесконечным, служа фоном для интенсивного футбольного матча между 1. FC Kaiserslautern и Preußen Münster. Команда тренера Anfanga готова адаптировать свою стратегию, подобно тому, как меняется небо с движением солнца и облаков.

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