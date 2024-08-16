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Меньше рабочих мест в сфере социального обеспечения, больше неполного рабочего дня

Нехватка квалифицированных работников приводит к увеличению частичной занятости. Одновременно с этим, количество социально застрахованных рабочих мест в МВ сокращается. Кроме того, растет число трудовых мигрантов.

 and  Ann Bradley
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В Мекленбург-Петерсбергии, число социально застрахованных рабочих мест сокращается, в то время как...
В Мекленбург-Петерсбергии, число социально застрахованных рабочих мест сокращается, в то время как увеличивается количество работающих неполный рабочий день.

- Меньше рабочих мест в сфере социального обеспечения, больше неполного рабочего дня

В Мекленбург-Передней Померании в течение двух лет наблюдается отрицательная динамика числа социально застрахованных рабочих мест. По состоянию на конец 2021 года их было почти 581 000, но к концу 2023 года их число сократилось до почти 576 000.

Одновременно с этим растет число работающих частично - с около 181 000 до более 186 000, то есть сейчас это каждый третий. По данным Института исследований занятости (IAB), во всей стране также продолжает расти занятость на частичной основе, достигнув рекордного уровня в 39% в первом квартале 2024 года. При этом наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Эксперты считают, что это можно было бы смягчить, если бы работники на частичной основе увеличили свои часы.

В МВ за последние два года выросло число занятых иностранцев. По состоянию на конец 2023 года более 38 000 иностранцев имели социально застрахованную работу в МВ, по сравнению с около 32 000 по состоянию на конец 2021 года.

Тяжелая нагрузка на частично занятых может быть одной из причин, по которой эксперты предлагают увеличить часы работы для работников на частичной основе. Несмотря на растущую тенденцию, многие частично занятые в Мекленбург-Передней Померании имеют довольно тяжелую работу из-за нехватки персонала.

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