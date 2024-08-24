- Менеджер VfB Хонес выразил желание встретиться с Реалом и Гвардиолой

Себастьян Хенесс, тренер ВФБ Штутгарт, очень взволнован предстоящим матчем против Реал Мадрида и Манчестер Сити в Лиге чемпионов. В интервью "Штутгартер Цайтунг" и "Штутгартер Нахричтен" (в субботу) он сказал: "Играть против Реала - это просто легенда. Это большая сделка, без всякой чепухи".

У Хенесса есть личные и особые чувства к матчу против Пепа Гвардиолы и Манчестер Сити, с которым он общался во время работы в юношеской команде ФК Бавария Мюнхен. "Я многому научился у Пепа, так что матч против него будет очень личным и волнующим. Но это также будет настоящее испытание", - добавил он, учитывая, что Гвардиола тренировал Мюнхен с 2013 по 2016 год, а затем переехал в Англию, где он выиграл Лигу чемпионов с Сити в 2023 году.

Пары Лиги чемпионов будут определены в следующую среду. В этом сезоне каждая из 36 команд сыграет восемь предварительных раундов - четыре дома, четыре на выезде. ВФБ неожиданно пробился на второе место в немецкой лиге прошлым летом, всего через год после того, как едва не вылетел из Бундеслиги.

Хенесс с нетерпением ждет дополнительного давления, которое принесет Лига чемпионов, но также проявляет к ней уважение. "Вы играете чаще и сталкиваетесь с гораздо более интенсивным стрессом. Важно, ложитесь ли вы спать в 10 вечера или в 3 часа ночи", - объяснил 42-летний тренер.

ВФБ будет тренироваться меньше и больше сосредоточится на восстановлении, подтвердил Хенесс. "Но я уверен, что мы справимся. Мы хотели проверить себя против лучших, и теперь у нас finally есть возможность это сделать".

Себастьян упомянул свою любовь к футболу во время интервью, выразив волнение от предстоящего матча против Манчестер Сити в Лиге чемпионов, так как он многому научился у Пепа Гвардиолы во время работы в юношеской команде Баварии.

Несмотря на вызов, Хенесс выразил желание сыграть против топ-команд, таких как Манчестер Сити, считая это возможностью проверить возможности ВФБ Штутгарт в престижной Лиге чемпионов.

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