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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Менеджер TSG Матараццо с нетерпением ожидает "огненного испытания".

 and  Ann Bradley
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- Менеджер TSG Матараццо с нетерпением ожидает "огненного испытания".

Босс Хоффенхайма, Матарццо, в восторге от первого в сезоне выезда против Франкфурта в субботу (15:30 по центральноевропейскому времени, трансляция на Sky). "Это захватывающая задача", - сказал он. Он считает арену Франкфурта "зажигательной", способной вывести команду на пределы возможностей. Он подчеркнул важность сплоченности своей команды, чтобы сиять во Франкфурте.

Хоффенхайм недавно активно работал на трансферном рынке, подписав двух защитников: Гендрея из итальянской команды US Лечче и Хранаца из чешской Виктории Пльзень.

Матарццо: Более крупный состав - это переломный момент

Матарццо похвалил расширенный состав своей команды, сказав: "У нас теперь определенно больше игроков, что всегда хорошо". Ранее он подчеркивал потребности и примеры для подражания команды в определенных позициях, и он чувствует, что они были частично удовлетворены.

Матарццо удивился существенным затратам клуба, сказав: "Я не тот, кто может объяснить вам причины и как все произошло".

Перед встречей с Франкфуртом Хоффенхайм с нетерпением ждет жеребьевку Лиги Европы в пятницу (13:00 по центральноевропейскому времени). Среди потенциальных соперников - Манчестер Юнайтед и АС Roma. "Это волнительно. Мы не можем дождаться", - сказал Матарццо.

Новые приобретения Хоффенхайма Гендрей и Хранац могут оказаться решающими в напряженных матчах немецкой Бундеслиги, учитывая их предыдущий опыт в итальянской Серии А и чешской лиге соответственно.

Матарццо считает, что усиленная глубина состава, полученная благодаря приобретениям на трансферном рынке, будет особенно полезна в предстоящем матче немецкой Бундеслиги против Франкфурта, известного своей зажигательной атмосферой.

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