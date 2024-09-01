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Менеджер Суперкубка Магдебурга подвергся критике за преждевременное назначение графика.

Беннет Вигерт выражает желание продлить период отдыха для своей олимпийской команды по гандболу после Летних игр, так как несколько членов команды испытывали трудности с возвращением к обычным постсоревновным процедурам.

 and  Yaroslav Smith
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Менеджер Магдебурга Беннетт Вигерт выразил недовольство коротким отдыхом после Олимпийских игр.
Менеджер Магдебурга Беннетт Вигерт выразил недовольство коротким отдыхом после Олимпийских игр.

- Менеджер Суперкубка Магдебурга подвергся критике за преждевременное назначение графика.

Беннет Вайгерт, главный тренер SC Магдебург, высказал свою критику в отношении графика Суперкубка против Фючсе Берлин, который состоялся всего через три недели после Олимпийских игр. "Было очевидно, что это противостояние было слишком ранним для обеих команд. Я понимаю сложности Бундеслиги, но я не могу скрыть своего недовольства", - сказал Вайгерт после поражения со счетом 30:32 от серебряных призеров.

Почти дюжина игроков из победивших команд принимала участие в летних играх. "Они все еще носят эти воспоминания в головах", - прокомментировал Вайгерт. "Нам нужно дать им передышку, но у нас нет роскоши решать время".

Йарон Зиверт, тренер Фючсе Берлин, выразил схожие мысли, имея на своей команде двух олимпийских чемпиона, Матиаса Гидселя и Лассе Андерссона. "Выигрыш олимпийского золота - это эмоциональный пик в карьере, который требует времени, чтобы его пережить. Это не то, что можно сделать за две недели. Сложно вернуться к повседневной рутине и снова обрести мотивацию", - сказал Зиверт. Гидсель согласился, "На самом деле трудно оправиться от Олимпиады. Энергии просто нет, и ум работает только на половину".

График лиги гандбола не учитывал физическую и умственную усталость игроков из победивших олимпийских команд. Тем не менее, SC Магдебург и Фючсе Берлин, оба имеющие выдающихся олимпийских медалистов, должны были встретиться в Суперкубке лиги гандбола.

Олимпийские чемпионы обеих команд, в том числе Матиас Гидсель из Фючсе Берлин, все еще справлялись с эмоциональными взлетами и требованиями Олимпийских игр, что потенциально могло повлиять на их выступление в лиге гандбола.

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