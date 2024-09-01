- Менеджер Суперкубка Магдебурга подвергся критике за преждевременное назначение графика.

Беннет Вайгерт, главный тренер SC Магдебург, высказал свою критику в отношении графика Суперкубка против Фючсе Берлин, который состоялся всего через три недели после Олимпийских игр. "Было очевидно, что это противостояние было слишком ранним для обеих команд. Я понимаю сложности Бундеслиги, но я не могу скрыть своего недовольства", - сказал Вайгерт после поражения со счетом 30:32 от серебряных призеров.

Почти дюжина игроков из победивших команд принимала участие в летних играх. "Они все еще носят эти воспоминания в головах", - прокомментировал Вайгерт. "Нам нужно дать им передышку, но у нас нет роскоши решать время".

Йарон Зиверт, тренер Фючсе Берлин, выразил схожие мысли, имея на своей команде двух олимпийских чемпиона, Матиаса Гидселя и Лассе Андерссона. "Выигрыш олимпийского золота - это эмоциональный пик в карьере, который требует времени, чтобы его пережить. Это не то, что можно сделать за две недели. Сложно вернуться к повседневной рутине и снова обрести мотивацию", - сказал Зиверт. Гидсель согласился, "На самом деле трудно оправиться от Олимпиады. Энергии просто нет, и ум работает только на половину".

График лиги гандбола не учитывал физическую и умственную усталость игроков из победивших олимпийских команд. Тем не менее, SC Магдебург и Фючсе Берлин, оба имеющие выдающихся олимпийских медалистов, должны были встретиться в Суперкубке лиги гандбола.

Олимпийские чемпионы обеих команд, в том числе Матиас Гидсель из Фючсе Берлин, все еще справлялись с эмоциональными взлетами и требованиями Олимпийских игр, что потенциально могло повлиять на их выступление в лиге гандбола.

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