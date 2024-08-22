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Менеджер "Шалке" Эльгерт говорит, что у каждого есть стремление к величию.

 and  James Williams
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- Менеджер "Шалке" Эльгерт говорит, что у каждого есть стремление к величию.

Известный разработчик талантов Норберт Элгерт, связанный с клубом Бундеслиги «Шальке 04», явно осознает жесткую критику в адрес неготовности молодежи. 67-летний Элгерт также считает, что вина лежит и на старшем поколении. Как он заявил в подкасте «Spielmacher - Футбол со всех сторон» Себастьяна Хеллманна, «Сегодня все хотят чего-то добиться, но никто не хочет приложить усилий, чтобы этого достичь». Он также отметил, «Я считаю, что основные принципы успеха остаются прежними».

Успех в карьере требует определенного времени и упорной работы в течение нескольких лет. «Не может быть так, чтобы я добился успеха без усилий. Это не произойдет и в будущем», - сказал он. «Мы должны рассказать об этом нашим детям и молодежи. Все хотят жить так, как живут в конце своей карьеры, но этого не произойдет - я в этом уверен».

Элгерт и его тренерские коллеги считают своей задачей всестороннее развитие своих подопечных. Он сказал, «В качестве тренеров и наставников мы должны быть гораздо больше, чем просто передающими техникой, тактикой и физической подготовкой. Мы также должны передавать здоровые ценности и быть здесь и сейчас».

Элгерт является неотъемлемой частью «FC Schalke 04» с 1996 года, в основном работая в секторе молодежи. Под его руководством команды выиграли три подряд немецких титула A-Junior Championship и два Кубка A-Junior. Рассматриваемый как один из лучших разработчиков талантов в Германии, Элгерт сформировал таланты, такие как победитель чемпионата мира 2014 года Маннель Нойер, Месут Озил, Бенедикт Хёведес, Юлиан Дракслер и Лерой Сане, которые также носили национальную форму.

За время работы в «FC Schalke 04» Норберт Элгерт разработал несколько заметных немецких талантов, в том числе Маннеля Нойера, Месута Озила, Бенедикта Хёведеса, Юлиана Дракслера и Лероя Сане. Несмотря на критику в адрес готовности молодежи в Германии, Элгерт считает, что старшее поколение также несет ответственность.

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