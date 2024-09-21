Менеджер "Шалке" Джерартс, следуя за Дебакелем, заявляет: "Я не отступлю".

Тренер Шальке, Карел Герарц, сохраняет решимость после безумного и крайне досадного поражения 3-5 от SV Darmstadt 98. "Я спортсмен. Я не сдаюсь", - сказал 42-летний специалист, находящийся под пристальным вниманием. "Я продолжаю. Такова моя позиция на завтра, на следующую неделю, на всю свою футбольную карьеру".

Перед тем, как команда проигрывала преимущество 3-0, ходили слухи о будущем Герарца в клубе второй лиги. Когда его спросили, поддерживают ли его влиятельные фигуры, такие как спортивный директор Бен Манга или совет директоров, Герарц ответил: "Это вопрос к спортивному директору, совету директоров или другим". Решение о том, будет ли он на скамейке запасных в следующем матче, не принадлежит ему. Шальке набрало всего четыре очка в первых шести матчах 2-й Бундеслиги.

Шальке: резервная мощность вступает в действие

Из-за серии отключений электроэнергии на стадионе Шальке зрители, смотревшие трансляцию матча 2-й Бундеслиги между FC Schalke 04 и SV Darmstadt 98 (3-5) на Sky, пропустили два важных гола. Они пропустили временное преимущество Шальке 3-0 после удара Рона Шалленберга в первом тайме (39-я минута) и позже, гол в ворота Дarmsstadt, забитый Исаком Лидбергом (56-я минута).

По словам S04, "резервная мощность включалась каждый раз, но некоторые компьютерные системы нужно было перезапустить". Это повлияло на телевизионную трансляцию, среди прочего. Причина отключений электроэнергии была первоначально неясна.

"На Шальке было отключение электроэнергии, даже затронутые прожекторы. Гол номер три был забит, когда свет вернулся, но камеры и связанная с ними трансляция еще не работали". Sky извинился на платформе X, признав отключение и поблагодарив зрителей за их понимание.

Несмотря на отключение электроэнергии, которое повлияло на их трансляцию во время победного возвращения SV Darmstadt 98 со счетом 2-1 над Шальке во второй футбольной лиге, Sky выразил сожаление и поблагодарил зрителей за терпение. Несмотря на трудности, тренер Шальке Карел Герарц остается непреклонным, сосредоточившись на своем подходе к будущим матчам, так как ранее ходили слухи о его будущем в клубе из-за плохих результатов в лиге.

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