Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиВторая футбольная лига

Менеджер "Шалке" Джерартс, следуя за Дебакелем, заявляет: "Я не отступлю".

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

Менеджер "Шалке" Джерартс, следуя за Дебакелем, заявляет: "Я не отступлю".

Тренер Шальке, Карел Герарц, сохраняет решимость после безумного и крайне досадного поражения 3-5 от SV Darmstadt 98. "Я спортсмен. Я не сдаюсь", - сказал 42-летний специалист, находящийся под пристальным вниманием. "Я продолжаю. Такова моя позиция на завтра, на следующую неделю, на всю свою футбольную карьеру".

Перед тем, как команда проигрывала преимущество 3-0, ходили слухи о будущем Герарца в клубе второй лиги. Когда его спросили, поддерживают ли его влиятельные фигуры, такие как спортивный директор Бен Манга или совет директоров, Герарц ответил: "Это вопрос к спортивному директору, совету директоров или другим". Решение о том, будет ли он на скамейке запасных в следующем матче, не принадлежит ему. Шальке набрало всего четыре очка в первых шести матчах 2-й Бундеслиги.

Шальке: резервная мощность вступает в действие

Из-за серии отключений электроэнергии на стадионе Шальке зрители, смотревшие трансляцию матча 2-й Бундеслиги между FC Schalke 04 и SV Darmstadt 98 (3-5) на Sky, пропустили два важных гола. Они пропустили временное преимущество Шальке 3-0 после удара Рона Шалленберга в первом тайме (39-я минута) и позже, гол в ворота Дarmsstadt, забитый Исаком Лидбергом (56-я минута).

По словам S04, "резервная мощность включалась каждый раз, но некоторые компьютерные системы нужно было перезапустить". Это повлияло на телевизионную трансляцию, среди прочего. Причина отключений электроэнергии была первоначально неясна.

"На Шальке было отключение электроэнергии, даже затронутые прожекторы. Гол номер три был забит, когда свет вернулся, но камеры и связанная с ними трансляция еще не работали". Sky извинился на платформе X, признав отключение и поблагодарив зрителей за их понимание.

Несмотря на отключение электроэнергии, которое повлияло на их трансляцию во время победного возвращения SV Darmstadt 98 со счетом 2-1 над Шальке во второй футбольной лиге, Sky выразил сожаление и поблагодарил зрителей за терпение. Несмотря на трудности, тренер Шальке Карел Герарц остается непреклонным, сосредоточившись на своем подходе к будущим матчам, так как ранее ходили слухи о его будущем в клубе из-за плохих результатов в лиге.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города
Спорт

Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города

Зверев переживает горькое предательство перед зрителями своего родного города На Лaver Cup теннисист Александр Зверев допустил ошибку в парном разряде вместе с Карлосом Алькаразом. Соревнование между командой Европы и мировой командой обещает стать напряженным в Берлине при присутствии около 15 000 зрителей. Во время своего дебюта на Лaver Cup олимпийский

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Глубоко унизительная ситуация "Шальке 04" погрузилась глубоко.
Спорт

Глубоко унизительная ситуация "Шальке 04" погрузилась глубоко.

Глубоко унизительная ситуация "Шальке 04" погрузилась глубоко. FC Schalke 04 стоит на грани того, чтобы сделать заявление против своих трудностей, ведя дома со счетом 3:0 против Darmstadt 98. Однако они в итоге проиграли матч, вызвав еще больше сомнений и вопросов среди фанатов. Капитан второго дивизиона FC Schalke

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно