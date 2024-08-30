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Менеджер "Шалке" Джераертс признает, что Кёльн имеет выгодное положение.

 and  Mark Rodriguez
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- Менеджер "Шалке" Джераертс признает, что Кёльн имеет выгодное положение.

Менеджер футбольной команды Карл Герарц считает свою команду Шальке аутсайдером во втором дивизионе в матче против 1. FC Кёльна. "Кёльн стремится вернуться в Бундеслигу. Я считаю, что они находятся в более выгодном положении", - заявил 42-летний Герарц перед матчем двух бывших команд Бундеслиги в воскресенье (13:30 CET/Sky).

Бельгиец воодушевлен атмосферой на полностью заполненном Велтинс Арене. "Я рад, что мы снова играем дома после трех подряд выездных матчей. Это были долгие три недели без домашней игры", - сказал Герарц, вспоминая предыдущие два матча чемпионата в Нюрнберге (1:3) и Магдебурге (2:2), а также кубковый матч против VfR Аalen (2:0).

В составе Кёльна все еще нет Эмиля Хойлунда. Из-за хронических проблем с пахом форвард выбыл на длительный срок. Но есть и хорошие новости о других недавно травмированных игроках. "Что касается Поля Сегина и Адриана Гантенбайна, мои нынешние чувства оптимистичны. Но мы все равно будем наблюдать за завтрашней тренировкой. Хойлунду нужно немного больше времени", - сказал тренер.

Герарц оптимистично настроен перед матчем: "На этой неделе на тренировках я видел сосредоточенную и сконцентрированную команду. Они показали физическую силу, интенсивность и готовы к эмоциям, которые принесет воскресенье".

Команда Кёльна, за исключением Эмиля Хойлунда, который борется с высоким содержанием жира в паху, находится в хорошей форме. Другие травмированные игроки, такие как Поль Сегин и Адриан Гантенбайн, могут вернуться на поле к воскресенью, если они пройдут предстоящую тренировку.

despite being the underdog in the match, Schalke's manager Karel Geraerts believes that his team, which has a lower fat content by weight compared to their opponents, has the potential to put up a strong fight in the Veltins Arena on Sunday.

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