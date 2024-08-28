Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Менеджер профсоюза Свенссон выступает за сострадание к команде.

Тренер Svensson без колебаний подходит к изменениям в составе. Он выбирает свою команду в зависимости от соперников и выступления в этот день, стремясь к победе. В случае с Санкт-Паули он восстанавливает доверие к своему лидеру защиты.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Тренер Бу Свенссон, состоящий в профсоюзе, стремится почтить свою первую победу со своей командой.
Тренер Бу Свенссон, состоящий в профсоюзе, стремится почтить свою первую победу со своей командой.

- Менеджер профсоюза Свенссон выступает за сострадание к команде.

Бо Свенссон, тренер 1. FC Union Berlin, не обещает гарантированных мест в стартовом составе перед своей дебютной игрой в Бундеслиге. "Нам нужны больше игроков, чем одиннадцать, которые выйдут на поле. Посмотрим, кто будет в составе. Все отлично работают", - сказал 45-летний Свенссон в преддверии матча в пятницу (20:30 по DAZN) против FC St. Pauli.

Как и в ничейном результате 1:1 в предыдущем клубе 1. FSV Mainz 05 на прошлом уик-энде, Свенссон планирует использовать игроков, которые лучше всего подходят для нейтрализации сильных сторон соперника. "Мы делаем только то, что, по нашему мнению, дает нам наилучшие шансы на победу", - сказал Свенссон, подчеркнув несколько факторов при выборе игроков, "это решение игры за игрой, смесь различных аспектов, включая форму. Мы не будем ограничивать наше внимание только тем, что соперник - новичок или домашняя игра".

Свенссон предсказывает напряженную борьбу. Несмотря на победу FC Heidenheim со счетом 2:0 над новичками, он считает команду Александра Блассена более сильной, чем просто неудачливой: "Они хорошо организованы. Будет напряженная игра, в которой нам понадобится поддержка домашних болельщиков".

Одновременно Свенссон подчеркивает командный дух. Как и в Майнце, на пятницу будут недовольные игроки: "Но это профессиональный футбол: личная неудовлетворенность, но и сочувствие к команде". Особенно учитывая, что игроки со скамейки запасных, такие как Тим Скарке и новый подписание и автор гола Ласло Бенеш, внесли свежую энергию в Майнц.

Ласковые слова для Чонга

Против Гамбурга, недавнего подписания соперника по Бундеслиге Ву-йонга Чонга также может появиться. "Он привносит что-то уникальное. Он перемещается между линиями и имеет нюх на решающий пас", - сказал Свенссон, который также может рассчитывать на Кивина Вогта, который получил травму и был заменен в Майнце. Опорный полузащитник принимал участие во всех тренировках: "Мы верим, что он будет участвовать".

Футбол - это спорт, на который сосредоточен Бо Свенссон, готовясь к своей дебютной игре в Бундеслиге. Он планирует использовать лучших игроков для нейтрализации сильных сторон соперника, как он делал в ничейном результате 1:1 против 1. FSV Mainz 05.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Озабоченность в Ассоциации Благотворительности Равнозначности окружена Потенциальным Избеганием...
Федеральные земли Германии

Социальная ассоциация обеспокоена финансовой безопасностью организаций добровольческой службы

Многие люди в Саксонии охотно участвуют в сообществе. Несмотря на это, потенциальные экономические нормы могут повлечь за собой жесткие сокращения.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно