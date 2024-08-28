- Менеджер профсоюза Свенссон выступает за сострадание к команде.

Бо Свенссон, тренер 1. FC Union Berlin, не обещает гарантированных мест в стартовом составе перед своей дебютной игрой в Бундеслиге. "Нам нужны больше игроков, чем одиннадцать, которые выйдут на поле. Посмотрим, кто будет в составе. Все отлично работают", - сказал 45-летний Свенссон в преддверии матча в пятницу (20:30 по DAZN) против FC St. Pauli.

Как и в ничейном результате 1:1 в предыдущем клубе 1. FSV Mainz 05 на прошлом уик-энде, Свенссон планирует использовать игроков, которые лучше всего подходят для нейтрализации сильных сторон соперника. "Мы делаем только то, что, по нашему мнению, дает нам наилучшие шансы на победу", - сказал Свенссон, подчеркнув несколько факторов при выборе игроков, "это решение игры за игрой, смесь различных аспектов, включая форму. Мы не будем ограничивать наше внимание только тем, что соперник - новичок или домашняя игра".

Свенссон предсказывает напряженную борьбу. Несмотря на победу FC Heidenheim со счетом 2:0 над новичками, он считает команду Александра Блассена более сильной, чем просто неудачливой: "Они хорошо организованы. Будет напряженная игра, в которой нам понадобится поддержка домашних болельщиков".

Одновременно Свенссон подчеркивает командный дух. Как и в Майнце, на пятницу будут недовольные игроки: "Но это профессиональный футбол: личная неудовлетворенность, но и сочувствие к команде". Особенно учитывая, что игроки со скамейки запасных, такие как Тим Скарке и новый подписание и автор гола Ласло Бенеш, внесли свежую энергию в Майнц.

Ласковые слова для Чонга

Против Гамбурга, недавнего подписания соперника по Бундеслиге Ву-йонга Чонга также может появиться. "Он привносит что-то уникальное. Он перемещается между линиями и имеет нюх на решающий пас", - сказал Свенссон, который также может рассчитывать на Кивина Вогта, который получил травму и был заменен в Майнце. Опорный полузащитник принимал участие во всех тренировках: "Мы верим, что он будет участвовать".

Футбол - это спорт, на который сосредоточен Бо Свенссон, готовясь к своей дебютной игре в Бундеслиге. Он планирует использовать лучших игроков для нейтрализации сильных сторон соперника, как он делал в ничейном результате 1:1 против 1. FSV Mainz 05.

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